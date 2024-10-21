蘋果iPhone用戶有遇過講電話時遇到「插播」的情況嗎？手機裡面會傳出嘟嘟的插播聲，螢幕還會顯示多項選擇，但就有網友在社群平台發文「明明每個字都認識，卻每次都按錯」，因螢幕上的三個選項，讓正在通話中的用戶，會無法立即選擇，使得腦袋當機，此文一出不少人都超有感。
將電話到一半時突然有插播，你會按哪一個按鍵？有網友在社群平台發文表示，每次遇到電話插播時，明明iPhone上面都寫中文，每個字都認得，但卻還是每次都按錯。此文一出引發了共鳴，有網友提到「腦袋直接當機」、「每次都按錯」，甚至會出現「選擇恐懼症，每次都不知該按哪個」，還有人覺得「根本就是讓人下意識掛掉」，或是「每次按保留還是沒有用」。
使用iPhone通話時，如果還有人插播同時打電話給你時，手機螢幕會顯示三項選擇，分別代表的意義如下：
📍左邊「結束並接聽」：掛掉目前的通話，接聽插播。
📍中間：接聽到語音信箱或是拒絕。
📍右邊：「保留並接聽」：保留目前的通話，接聽插播。
另外有人用趣味的方式來解釋，像是「結束並接聽」就像，分手！和小三在一起；中間就是拒絕小三！繼續和原配在一起；右邊則是腳踏兩條船 。
至於來電想要直接拒接或讓插播進入語音信箱，則可以前往手機進行功能變更，當你在通話時來電等候是關閉的，來電會直接進入語音信箱。設定路徑：前往「設定」 > App >「電話」>點一下「來電等候」，然後開啟「來電等候」。
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使用iPhone通話時，如果還有人插播同時打電話給你時，手機螢幕會顯示三項選擇，分別代表的意義如下：
📍左邊「結束並接聽」：掛掉目前的通話，接聽插播。
📍中間：接聽到語音信箱或是拒絕。
📍右邊：「保留並接聽」：保留目前的通話，接聽插播。
另外有人用趣味的方式來解釋，像是「結束並接聽」就像，分手！和小三在一起；中間就是拒絕小三！繼續和原配在一起；右邊則是腳踏兩條船 。
至於來電想要直接拒接或讓插播進入語音信箱，則可以前往手機進行功能變更，當你在通話時來電等候是關閉的，來電會直接進入語音信箱。設定路徑：前往「設定」 > App >「電話」>點一下「來電等候」，然後開啟「來電等候」。