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天氣漸漸轉涼，日本的滑雪旅遊季節也即將到來。長野白馬村是日本知名的滑雪度假勝地之一，不過今年冬季（今年12月至明年2月底）的住宿已經訂滿。據村內的飯店透露，今年住宿預訂的需求比往年提早一個月出現，其中外國觀光客為主的訂房申請蜂擁而至，導致許多冬季的住宿設施已經沒有空房。有業者更坦言，住宿床位嚴重的不足。根據信濃每日新聞報導，長野縣白馬村今年冬季的住宿需求爆滿，已經幾乎找不到有空房的住宿設施。專門為澳洲旅客提供服務的旅遊公司Ski Japan Holidays（白馬村）表示，像是位於八方尾根等熱門區域的飯店，明年1月、2月的房間在今年8月底時就幾乎被訂滿。由於不少外國旅客心理上認為，必須儘早預訂才能搶到房間，提早預訂的外國旅客逐年增加。位於八方尾根滑雪場附近的白馬東急飯店表示，今年冬季的101間客房，在今年7月底時幾乎已經被預訂一空，比起去年同期還提前了一個月。過去外國旅客預訂房間，都是經由旅行社進行訂房，但現在大多都會使用使用訂房網站直接預訂，省略了中間過程，訂房的進度大幅加快。另一方面，比起提早預訂、動作較快的外國遊客，國內遊客訂房變得更加困難。白馬樅木飯店表示，截至8月底，今年冬季的客房已經幾乎全部被預訂。飯店負責人解釋，「外國遊客會先長期訂房，隨後國內遊客才會預訂剩下的空房。」隨著白馬村每年面臨客房容量不足的問題日益嚴重，當地住宿建設的步伐也逐漸加快，也陸續有外資進駐當地。去年11月，位於八方尾根附近的新加坡資本高級飯店品牌「悅榕庄」的飯店建設計畫曝光。今年9月底，日本滑雪場開發集團宣布出售土地，並計劃引進國際級飯店。岩岳地區也迎來了一波開發浪潮，更在夏季吸引了大批遊客前往。隸屬於日本滑雪場開發集團的岩岳度假村社長星野裕二直言，「床位數量嚴重不足。考慮到未來外國遊客還會持續增加，我們必須用盡一切方法提高住宿容量。」作為應對措施之一，由村內的滑雪場公司組成的白馬村纜車商業協會將在12月20日至明年2月24日期間，首次運行來往大町市的大町溫泉鄉與白馬村內滑雪場之間的接駁巴士，計劃每天早晚各開一班大型巴士，讓國內遊客轉往大町溫泉鄉的住宿設施，盼能解決床位不足問題。