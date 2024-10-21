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美國德州休士頓當地時間10月20日晚間，一架直升機撞上市區一座無線電塔，導致機上4人全數喪命，其中包含一名兒童。畫面顯示，這架直升機在黑夜中撞擊電塔後立即發生爆炸，電塔更因此攔腰折斷隨之倒塌，現場燃起猛烈大火，目前傳出有4人罹難，當中包含1名兒童。據《美聯社》、《CNN》等美媒報導，事發時間為晚間7時54分，直升機從艾靈頓機場（Ellington Airport）起飛，飛行至休士頓第二區恩格爾克街（Engelke Street）和北恩尼斯街（North Ennis Street）附近時發生撞擊。當局指出，機上包含一名兒童的4名乘客全數罹難，惟年齡、身份等細節尚未公佈。目擊者描述現場情況，42歲的埃爾薩迪（Sam Elsaadi）表示，聽到類似煙火的聲音後，抬頭看到電塔著火並倒塌，隨即爆發大火，場面駭人。事故發生後，火勢蔓延至2至3個街區，但除電塔外，附近住宅和其他建築物未受損。休士頓市長惠特麥（John Whitmire）在深夜的記者會上表示，這架直升機應是從距離事發地約27公里的艾靈頓機場起飛，事故原因尚在調查中。消防部門已控制火勢，所幸附近的丙烷儲槽未受波及，避免了更大災難。美國聯邦航空總署（FAA）和國家運輸安全委員會（NTSB）將對這起事故展開深入調查，當局呼籲民眾若發現殘骸或相關碎片，應避免接觸並立即通知警消。