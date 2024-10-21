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民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，18日依規申請，深夜探視病重的父親柯承發；柯文哲的妹妹柯美蘭19日痛批，執政黨押人取供，關押她哥哥，讓她要獨自面對她爸爸生病。對此，作家苦苓（本名王裕仁）發文表示，「柯美蘭別裝可憐了！」，柯文哲就算沒被關，幾時幫忙照顧過生病的柯父？柯美蘭19日在「為司法正義站出來」哽咽表示，她爸爸身體不太好，而這個國家執政黨，押人取共，羈押她哥哥，「我要獨自面對我爸爸的生病」，她喊道，「絕對不會屈服於惡勢力，也絕對不會讓民進黨得逞！」。對此，苦苓今（21）日在臉書發文表示，「柯美蘭別裝可憐了！你哥就算沒被關，他幾時幫忙照顧生病的老爸？」；日前苦苓也在臉書發文表示，「假收據、假發票、假帳目⋯短報、漏報、浮報⋯這是民眾腐敗示範黨嗎？」該貼文一出，讓網友紛紛留言回覆，「一家都是戲精,這家庭教育真可怕！」、「連病危老爸都能拿來政治鬥爭」、「妳哥哥這麼大了還讓老人家擔心才是問題」、「加護病房幾時需要妳照顧？」、「這組的沒參加金鐘獎可惜了」、「為什麼這家人，這個政黨，都在使用愚民政策」。