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▲Joeman在影片中分析3點關鍵因素，分析麥當勞此次風波未來如何改進。（圖／Joeman YouTube）

▲展榮開箱麥當勞送的《獵人》公關品，因不懂裝懂遭到炎上。（圖／翻攝自展榮IG）

▲HowHow也收麥當勞「獵人卡」！因爲真粉絲，自認有資格拿001號。（圖／HowHow IG）

麥當勞近期與知名動漫《獵人》聯名推出角色盲卡包，首度聯名人氣動漫「HUNTER×HUNTER獵人」，自10月23日11:00起推出「《獵人》角色盲卡包」，包括有24款各式經典人物，以及1款極限量「隱藏版」，全台限量30萬包。然而，尚未開賣就因部分網紅提前收到公關品，引發粉絲間的討論和不滿。網紅中如展榮、 許悅對《獵人》了解不深，發言失當，導致熱情粉絲感到被忽視，甚至引發粉絲「相對剝奪感」。知名YouTuber Joeman針對此事件發表看法，並深入分析行銷策略中的「流量」與「品質」間的平衡問題，為品牌行銷提供新的思考方向。麥當勞與《獵人》的聯名活動推出了角色盲卡包，粉絲只需在消費任一套餐後加價89元即可獲得盲包。然而，活動尚未開始，一些不熟悉動漫的KOL與網紅卻率先拿到全套公關品，並透過社群平台開箱分享，這引發了《獵人》粉絲的不滿。Joeman指出，粉絲的情緒主要源於「相對剝奪感」，因為真正喜愛《獵人》的粉絲需要花費大量時間與金錢來收集這些周邊，而不熟悉IP的KOL卻可以輕鬆取得。這種感覺上的不公平導致網友對品牌策略感到失望 。Joeman進一步分析，品牌在選擇大規模寄送公關品時，確實能夠快速獲得廣泛曝光，藉此推動討論與流量。然而，這種做法同時也存在風險，尤其在IP粉絲群體中，KOL的內容品質不夠高時，容易引發反感。Joeman強調，品牌需要找到平衡點，不能一昧追求低成本的宣傳方式，而忽略了粉絲的情感投入和品牌形象的維護。他建議，未來應該更加注重挑選合適的KOL進行精準宣傳，這樣不僅能夠保證內容品質，也能讓粉絲感受到品牌的誠意 。此次事件再次突顯了行銷策略中的兩難局面：如何在追求流量的同時，兼顧宣傳內容的品質？行銷活動的成功不僅僅是靠流量來衡量，還必須考慮受眾的情感反應，尤其對於像《獵人》這樣擁有深厚粉絲基礎的IP來說，內容的品質把關至關重要。如果一味追求曝光，忽視了粉絲的需求與感受，最終可能導致品牌形象受損。如何平衡流量與品質，是品牌在進行行銷活動時必須認真思考的問題 。Joeman在影片中提出了一些實際建議，表示麥當勞應該考慮使用付費的方式，邀請真正了解《獵人》IP的KOL進行推廣，而非僅依賴大規模的公關品寄送。他認為，這樣的做法可以確保內容的質量，不僅能減少爭議，也能有效提升品牌在受眾中的形象。Joeman強調，與其追求廉價的流量，不如投入更多資源，打造有品質的行銷活動，這樣才能夠真正實現長遠的成功。這次風波為品牌行銷活動提供了一個反思的契機 。麥當勞與《獵人》的聯名事件反映出目前行銷策略中的一個關鍵問題——如何在流量與品質之間找到平衡。寄送公關品能帶來一時的話題與曝光，但如果忽視了內容的品質和粉絲的情感需求，最終可能造成品牌危機。因此建議，未來品牌在進行行銷活動時，應更加注重精準推廣，兼顧流量與品質，才能真正獲得長久的成功。