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明華園戲劇總團年度大戲「散戲」11月8、9日將於衛武營演出。高雄市議會議長康裕成及副議長曾俊傑共同促成玉皇宮贊助文化教育券，提供11所高中職396位師生到衛武營欣賞明華園的精彩好戲。「散戲」改編經典文學之作，將作家洪醒夫同名得獎短篇小說《散戲》搬上舞臺，明華園戲劇總團長陳勝福強調，這是每位高中生必讀的一課，邀請大家一起來看戲。曾俊傑今(21)日在贈票儀式指出，歌仔戲是台灣重要的藝術寶藏，明華園成立邁入第95年，對台灣傳統文化建設貢獻良多，他也感慨現在年輕人對歌仔戲的陌生，歌仔戲正面臨文化傳承的迫切性。期望議會能搭起溝通橋梁，從多方管道傳承台灣傳統戲曲文化，培養更年輕多元的看戲人口。曾俊傑表示，去年在議會協助下，明華園贈送330張文化教育券給11所高中職師生；今年，再接再厲，加碼66張，成為396張，希望明華園和玉皇宮，每年都加碼，提供更多年輕學子有親近台灣傳統藝術的機會。高市府教育局長吳立森感謝高雄市議會議長康裕成及副議長曾俊傑對教育的支持，「政府力量有限，民間力量無限」，盼能藉此推廣、保存歌仔戲文化。