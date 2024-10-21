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樂天桃猿投手教練許銘傑今年球季結束後未獲得球團續約，他稍早於個人社群軟體上感謝球團給他舞台傳授所學，但並在文末直接點名嗆酸民：「因為一場球賽你們在那裡說三道四。你們真的懂棒球嗎？」樂天桃猿今（21）日宣布不與投手教練許銘傑，投手葉家淇、張梓軒，野手楊家勝、藍震威等5人續約，球團相當感謝他們過去對球隊的貢獻與付出，也祝福他們未來有更好的發展。許銘傑透露自己在被請來公司時就已經被告知合約到期時不續約，他感謝球團這四年的照顧，讓我他可以把自己所知道道棒球知識傳承下去，也感性表示「或許有人認同或許有人不認同但是這就是我所學的棒球。我也非常感謝10號隊友的支持跟鼓勵。」但他隨後話鋒一轉，語帶不滿地回應部分酸民的指教：「但是我要感謝酸民們由於你們的酸言酸語也讓我更強壯。因為你們不知道我們是多麼的努力想要讓選手更好讓球隊更好。卻因為一場球賽你們在那裡說三道四。你們真的懂棒球嗎？」姓名：許銘傑生日：1976年12月1日選手經歷：台中金剛、埼玉西武獅、歐力士野牛、Lamigo桃猿、中信兄弟執教經歷：中信兄弟一軍牛棚教練、埼玉西武獅二軍投手教練、樂天桃猿一軍投手教練、樂天桃猿二軍首席投手教練