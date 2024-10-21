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▲吹牛老爹（左）與小賈斯汀曾經很常混在一起，前者舉辦的狂歡派對，後者常是座上嘉賓。（圖／摘自IG）

▲小賈斯汀在最新社群網站的圖文中，常沒有正臉對著鏡頭，看不出心情好壞。（圖／摘自IG）

小賈斯汀在吹牛老爹被超過百人控性侵的風暴中，盛傳也是受害者之一，外界都關注他是否會對此表態，他則選擇沉默。經過了好一陣子，他總算又回到社群網站上發文，結果連發兩則圖文，都充滿高深莫測的玄機，兩則都有好幾張他彈奏樂器的照片，卻都沒有正臉對著鏡頭，要不也就只有戴著毛帽、墨鏡，整張臉有一大半都被遮住，感覺不出是開心還是不開心。還有一些鳥、月亮的特寫照，也很像是他在跟網友打啞謎，不知誰才能解出他真正的心聲。曾經有段時間，小賈斯汀與吹牛老爹往來頻密，吹牛老爹舉辦的狂歡派對，也會邀請小賈斯汀到場，可是吹牛老爹的淫惡行為曝光後，小賈斯汀也被傳是受害者之一，對此他都不願意證實，就算是現在，也沒有公開把話講明白。小賈斯汀今年升格當父親，照顧小朋友的壓力本來就大，他被狗仔攝影拍到的照片，看來越變越瘦，粉絲都為他的健康狀況擔憂。歐美八卦刊物稱他和妻子海莉，都不想與岳父史蒂芬鮑德溫走得太近，因為史蒂芬在好萊塢是出了名的川普支持者，和大都支持民主黨賀錦麗的演藝圈，有點不太對盤，海莉與小賈斯汀煩心事已經夠多，不願意再多添這一樁，卻也使他們有些孤立，有煩惱也找不太到長輩開解。