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台中市議會今(21)日進行民政業務質詢，議員李中指出，中市政府經常拿「平價托育」來進行宣傳，但他認為，社會局用地板價限制經營業者，不但壓縮了保母的薪資，更讓托嬰環境每況愈下。李中請社會局長廖靜芝應檢討此制度，並向市長建議儘速回歸全國標準。李中表示，從林佳龍前市長時期開始實施14000元準公托地板價（現已調整至16000元），表面上是讓家長出最少的錢，但實際上卻會對送托的孩子、托育從業人員以及業者形成三輸的局面。李中說，因為家長為了要每個月能領到一萬四千多元的補助，希望送托的托嬰中心能加入準公共化，但社會局卻規定想要加入準公共化，就得接受每月只能收取16000元的固定價格；因為業者經營成本的業務費、設備費、材料費等都是必要支出，為了能夠生存下去，就只能給三萬元初頭的薪資。然而，用這樣的薪資，根本無法與公托的35000元起的薪資水準競爭，且因為現在的托育環境的規範越來越多，有經驗或者是托育本科系的從業人員，根本不想要再繼續擔任低薪又高風險的保母，這造成業者只能找到非本科系或還沒有取得證照的人力，這增無形中加了許多照顧時的風險。雖然社會局說每年可以調整收費，但最高5%的調整費率，甚至於還跟不上物價通貨膨脹的速度。李中認為，拿掉起始價後，業者有喘息的空間，才能夠給出有競爭力的薪資，且許多家長在接受政府補助後，自己還願意再多拿一些錢出來，讓自己的孩子獲得更好的照顧，市政府不應該認為所有的家長都是只追求平價，應該要給家長有選擇的權利。因此，他建議社會局應該盡早把準公共托嬰中心的起始地板價拿掉，回歸衛福部的各縣市標準，實質提高托育人員的幸福感，業者有盈餘也才有機會改善托育環境，這才是真正照顧到年輕人。