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台灣大賽「象獅對決」G3明（21）日將在大巨蛋進行，屆時將會是統一獅的主場，目前兩隊的先發投手也確定出爐，由統一獅羅昂對決中信兄弟的克迪，該場比賽贏家將可以取得系列賽2勝1敗的優勢。羅昂上一場季後賽的發揮並不理想，投2又2/3局被敲6支安打狂丟5分，承擔敗投。至於他生涯對戰兄弟的成績則普普通通，防禦率3.86，戰績2勝7敗，本季4次交手全吞敗仗。克迪本季先發13場比賽，戰績為5勝3敗，防禦率2.76，表現相當不錯。然而他例行賽最終戰對上統一的表現不佳，主投6又2/3局被敲9支安打，狂丟失5分，這也是他個人在中職單場賽事的最多失分。統一獅在系列賽G3也將於大巨蛋比賽，G4在班師回台南棒球場進行，至於G5-G7則都將在中信兄弟主場進行。統一獅稍早表示，Ｇ3截止到剛剛預售已近2萬張。