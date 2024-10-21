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台灣證券交易所董事長林修銘於 10 月 11 日至 19 日率團前往中東地區，拜會當地交易所、主權基金、資產管理公司及保管銀行等多家機構，這是證交所自 2007 年以來首次重返中東地區與重要機構及投資人交流。此行程涵蓋卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國三個國家，旨在推廣臺灣資本市場的優勢及發展潛力，進一步吸引外資進駐。證交所表示，林修銘此行重點為介紹臺灣資本市場的最新發展動態，特別是今年以來在人工智慧產業蓬勃發展的推動下，臺灣股市市值和成交量皆顯著增長。臺灣的半導體產業作為全球 AI 產業供應鏈的核心，更讓臺灣股市成為國際資金的關注焦點。證交所希望透過此次拜訪，讓中東地區的投資人能夠更深入了解臺灣市場的價值與潛力，並藉此深化雙方投資關係。除機構投資人外，證交所團隊此次也拜訪多家中東交易所，分享臺灣資本市場扶植新經濟產業籌資的成功經驗，尤其是在 ETF 及 ESG 領域的卓越表現。配合政府「亞洲資產管理中心」計畫，證交所將積極推出主動式及多資產等 ETF 新產品及跨境雙邊掛牌方案，希望藉由此次訪問，強化雙邊合作，探索未來共同發展 ETF 商品的可能性。此外，林修銘本次亦出席 J.P. Morgan 利雅德中東論壇並擔任與談人，向與會者介紹臺灣資本市場在 AI 供應鏈的關鍵角色、新經濟產業的推廣、以及 ETF 市場的成長性，展示臺灣市場的全球競爭力。林修銘在與談中分享「臺灣市場的市值自 2020 年以來已倍增，達 2.2 兆美金，其關鍵因素在於 AI 革新帶來的投資以及強勁的本土 ETF 市場發展等。我們相信，在 AI 驅動臺灣 ICT 產業的發展以及未來配合政府亞洲資產管理中心計畫推出主動式及多資產 ETF 等雙重引擎下，臺灣資本市場的成長發展將可持續吸引國際投資人的目光。」臺股長期受到外資青睞。自 2023 年 11 月以來，外資在臺股持股比重已連續 10 個月超過四成，交易占比更是長期維持在三成以上，成為臺股價量上揚的重要支柱。根據證交所統計，截至 9 月30 日，臺灣股市今年漲幅達 23.94%，表現強勁且領先國際主要股市；同時，臺灣上市公司 2024年上半年營收及獲利均較去年同期顯著增長，顯示出國內企業強勁的成長動能。自 2023 年起，證交所多次由林修銘率團前往新加坡、日本及歐美等重要國際金融中心交流，此次前進中東，期望能夠開發當地資金，吸引更多油元投資臺灣市場，並尋求更多的跨國合作機會，強化臺灣資本市場的國際連結。