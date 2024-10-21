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立法院下周三（23）日將舉行「紀念日及節日實施條例草案」公聽會，藍綠白終於有共識，不再吵架「假」，三黨都提案希望增加國定假日，若提案全數通過，全台以後每年會多了等假日台灣目前共有10天國定假日，按照時間順序分別是元旦、除夕、春節、228和平紀念日、兒童節、民族掃墓節（清明節）、勞動節、端午節、中秋節、國慶日，其中勞動節只有勞工可放假。對於下週（23日）的「紀念日及節日實施條例草案」公聽會，朝野三黨都有共識，希望將現有的《紀念日及節日實施辦法》從「命令」升格為「法律」，同時新增多個國定假日。國民黨團提案中表示，2016年「一例一休」廢除的7天國定假日應恢復，即元旦隔日、青年節、教師節、光復節、蔣公誕辰、國父誕辰、行憲紀念日；立委陳玉珍則表示，爲緬懷維護台海和平60餘年的八二三戰役，應增設八二三紀念日。民進黨團與無黨籍立委高金素梅則希望增設原住民族日，並將「原住民族歲時祭儀假」設定為3日；民眾黨團提案表示，應將勞動節、教師節列為全國放假日。三黨也將針對近年備受爭議的「彈性放假制度」進行討論，若提案全數通過，台灣未來每年將有至少10天的假可以放。