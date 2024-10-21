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▲中央氣象署公布一週降雨趨勢，週四、週五颱風外圍環流會開始影響台灣。（圖／翻攝氣象署官網）

▲中央氣象署公布台灣一週溫度趨勢。（圖／翻攝氣象署官網）

根據中央氣象署預報員曾昭誠表示，明（22）天上半天的天氣跟今（21）天蠻類似，迎風面有零星的降雨，但明天下午開始一直到週三（10/23），東北季風增強，北部跟宜蘭地區的溫度會再下降一些，早晚會是比較涼的天氣，主要是降雨的部分，有可能會達豪雨等級。而準颱風「潭美」有可能今晚到明天凌晨之間會正式升級為颱風，目前預測會是輕度等級。受到東北季風的影響，明天下午開始，基隆北海岸、宜蘭和大台北山區，會持續出現降雨的情況發生，尤其是在宜蘭的山區，可能會有到達豪雨等級降雨發生的機會。週四（10/24）、週五（10/25），隨著颱風慢慢接近，颱風外圍環流會開始影響到台灣，北部、東半部、中南部的山區都會有降雨機會，特別是在基隆、北海岸、大台北、東北部地區會持續降雨，其中宜蘭跟花蓮的山區，可能會有達豪雨等級以上。而颱風相關動態，預報員指出目前已經差不多形成，有可能今晚到明天凌晨會正式升級為颱風，目前看起來的強度會是輕度颱風。至於會不會產生「共伴效應」，預報員表示，要有颱風外圍環流跟東北季風的配合，所以週四（10/24）、週五24（10/25）這兩天會是關鍵，如果產生「共伴效應」有的話，會帶來更為劇烈的風雨。至於會不會停班停課，有網友在社群問「10/28會不會放颱風假？」預報員根據目前的預估路徑認為「颱風影響最多大概到10/27，10/28應該到廣東，已經離開台灣的影響範圍」且停班停課的發佈其中的一項關鍵就是發布陸上颱風警報，現狀段來看陸警出現的機會很低。但是預報員也提到，準颱風潭美距離台灣很遠，但是它的外圍環流非常廣，所以影響也會蠻有感覺，就算沒有發颱風警報，週四開始也會覺得風雨增強，週末降雨的熱區會開始向南邊移動，因為進到南海之後，台灣附近的風向會開始轉東到東南風，所以可能整個台灣都還是有下雨的機會，尤其是周六的整個宜蘭、花蓮、台東都會有豪雨等級降雨。至於會不會停班停課，還是要依照各級縣市政府判斷。