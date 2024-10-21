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▲吳夢夢透露，過去與男友在外面開房間都是AA制，各出250元。（圖／IG monmon6.0）

「台灣第一女優」吳夢夢入行多年，平時除了在社群平台上分享拍攝成人片的經歷，也會與粉絲留言互動。今（21）日凌晨，他在社群平台Threads回憶與高中男友的故事，透露兩人開房都是AA制，有次結束後男友叫她自己搭車回家，讓吳夢夢氣喊：「憑什麼覺得自己可以交女朋友？」吳夢夢半夜突然分享自己與高中男友開房的往事，她透露「過去兩人都是AA制各出250，頻率是一週一次，每次至少50分鐘起跳」後來吳夢夢坦言，隨著次數增加，開始覺得好煩又好累。後來男友有一天語重心長的跟吳夢夢溝通，「每次結束時間都是八點半，男友門禁時間是九點，所以要求我自己坐計程車回家。」吳夢夢立即向男友表示不滿：「從我家到你家騎車約莫5分鐘，總共是15分鐘，連15分鐘都不願意花，你憑什麼覺得自己可以交女朋友？」不過她也透露，當時兩人只是吵架，沒有分手。貼文一出，立即有網友認為這段故事很青春，也有人表示窮男真的沒指望了。對此，吳夢夢也霸氣回應網友「隨便就放棄才是對自己愛情不負責任的表現，決定在一起就是要好好磨合。」