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▲中鋼公司獲21世紀基金會淨零產業競爭力鋼鐵類特優獎之殊榮，由中鋼公司環境保護處處長吳一民(右)代表，接受立法委員楊瓊瓔(右)頒獎，以資鼓勵。(圖／中鋼公司提供)

中鋼公司於日前，參加21世紀基金會所主辦的淨零產業競爭力獎活動，獲得鋼鐵類特優獎之殊榮，由中鋼公司環境保護處處長吳一民代表，接受立法委員楊瓊瓔頒獎，以資鼓勵，並展現發展綠能減碳的成果。中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼公司積極推動「二軸三轉」重要工作，包括高值化精緻鋼廠及發展綠能產業之經營發展雙主軸，以及低碳轉型、數位轉型及供應鏈轉型之三大轉型行動，近年來在減碳、綠能及能資源循環等工作推動不遺餘力，展現減碳優異績效。黃建智說，中鋼公司10多年前規劃5G(5個Green)策略，包括開發綠色製程、生產綠色產品，結盟綠色夥伴實踐循環經濟、開拓綠色事業及倡導綠色生活，同時依5G策略展開多元減碳方案，以提升企業綠色競爭力。黃建智並說，面對全球鋼鐵產業變化及2050碳中和嚴峻挑戰，該公司已完成短、中、長程減碳方案及碳中和路徑規劃，並採取系統性及組織性的方式推動減碳，2011年至2020年總計完成1182件減碳專案，累積減碳量達145萬噸CO2/年，約佔中鋼1年碳排總量6.5%，平均1年減碳0.65%。另外，中鋼再於2021年至2023年完成682件減碳專案，包括增加製程廢熱回收、提昇能源使用效率、汰換老舊設備、導入人工智慧(AI)技術、減少能耗等工作，年減碳量計127萬噸，年減碳幅度達1.93%，為過去平均值的2.9倍。黃建智指出，根據歐盟碳邊境調整機制(CBAM)試行期間，公告每噸鋼胚排碳量的預設值是2.21噸，中鋼僅有1.86 噸，比該預設值還低15%，可見多年來推動多元減碳方案，展現出優異成果，也為未來邁向2050碳中和打下厚實基礎。黃建智並指出，中鋼始終秉持「沒有最好，只有更好」的永續經營理念，未來將持續精進經營體質與營運韌性，推動產品組合高值化、探索低碳先進冶煉技術，以及深化人工智慧(AI)技術於各生產製程環節的應用等重要工作，並持續透過以大帶小模式，攜手鋼鐵產業供應鏈低碳轉型，帶動我國鋼鐵產業升級，提升產業鏈國際競爭力。