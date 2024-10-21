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▲長瀨智也在昨（20）日曬出與西田合作的最後一部劇《我家的故事》的同框自拍照，並配文寫下：「表演者，西田敏行，我愛你，謝謝您」看哭不少影迷。（圖／nagasetomoya_ IG）

▲米倉涼子（右）曬出與西田敏行（左）聚餐的合照，透露前幾日才與西田敏行說要發合照，對於驟逝消息感到非常難過。（圖／ryoko_yonekura_0801 IG）

▲米倉涼子在宣傳活動時，還是忍不住情緒失控哽咽。（圖／翻攝自米倉涼子社群）

▲西田敏行小檔案。（圖／X）

日本國寶級演員西田敏行，於本月17日時因「冠狀動脈心臟病」在家中逝世，享年76歲。脾氣敦厚和善的西田敏行生前在演藝圈人脈甚廣，圈內友人、後輩聽聞噩耗後，也紛紛前往西田家中弔唁，合作過3部日劇的男星長瀨智也還特地PO出兩人合照表達對西田的敬愛與思念。而與西田合作最久的《派遣女醫X》系列的女主角米倉涼子，也帶上特製上衣與花束前去致哀，晚間出席活動的米倉，談及此事忍不住再次哽咽。與影帝西田敏行合作過多部日劇的前傑尼斯男星長瀨智也，兩人早在2005年就因電視劇《虎與龍》相識，兩人後又在《自戀刑警》、《我家的故事》中飾演父子，西田與長瀨的私交也是情同父子。在得知西田敏行過世的消息後，沉默數日的長瀨智也，在昨（20）日曬出引退前和西田合作的最後一部劇《我家的故事》兩人幕後的同框自拍照，並配文寫下：「表演者，西田敏行，我愛你，謝謝您」短短四句話卻看哭無數影迷，粉絲們不禁心碎嘆息，再也看不到「父子」一起共演的作品。而與西田敏行親如女兒的資深演員米倉涼子，在17日收到消息後悲傷到難以組織言語，上午她才開心曬出西田請自己吃炸魷魚的IG動態，不料短短不過1小時彼此卻天人永隔，令她難以承受。在19日追悼靈堂開放後，米倉涼子也拿著《電影版派遣女醫X》的紀念T恤以及大束鮮花到靈前致哀，神色哀痛的米倉不願多談，徑直前往西田的住處，停留約半小時後，雙眼通紅的米倉才一言不發的離開現場。晚間出席「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER」時尚走秀的她，雖然整理好情緒，換上一身紅裙登台表演，一路上燦笑比心，但活動最後宣傳西田敏行的遺作《電影版派遣女醫X》時，還是忍不住情緒失控，哽咽表示該作品也是《派遣女醫X》系列的完結篇，希望大家能多多支持。