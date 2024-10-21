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▲《黑白大廚》金度潤才覺得蘿蔔糕吃完之後，滿嘴都是蘿蔔的清爽感。（圖／韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸YouTube）

南韓實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》播出後討論熱度很高，其中「白湯匙」的米其林一星廚師金度潤日前祕密訪台，還和YTR金針菇合作拍片，掀起不小討論。近日2人合體的影片曝光，看到金針菇準備了6樣台式早餐，讓金度潤一一試吃。他吃過了鐵板麵、鹹豆漿、飯糰等食物之後，透露自己最喜歡的是蘿蔔糕，更形容「很像家人團聚會吃的食物。」金度潤在影片中表示，以前為了研究很多世界各地的食材，經常到世界各國旅遊，也有到台灣深造過，當時對台灣的「烏魚子」印象深刻，覺得非常好吃，「口感好、味道好！」金針菇就提到，在台灣還有一個不可或缺的文化，就是早餐文化，因此想要讓金度潤嘗試看看，她也在影片裡準備了不同種類的早餐，要進行金度潤的「早餐盃淘汰賽」。由於金度潤喜歡口味清淡，吃完會讓人感到舒服、隔天也不會水腫的食物，因此他吃了鐵板麵、鹹豆漿、飯糰、燒餅油條、蛋餅、蘿蔔糕後，覺得最喜歡的就是蘿蔔糕，他還形容「感覺像是全家人聚在一起時會吃的食物」，且吃完滿口都是蘿蔔的清爽感。他也說，其實韓國有很多蘿蔔入菜的料理，覺得蘿蔔糕吃起來很像蘿蔔湯，「雖然蘿蔔糕跟蘿蔔湯不一樣，但真的很像家人團聚吃的食物」，讓他覺得很新鮮。除了品嘗台灣美食，金度潤也提到，自己在《黑白大廚》中戴著耳機做菜的一幕，其實是因為他做菜的時候會刻意避免讓自己聽到其他聲音，且當時節目的規模實在太大、人數太多了，導致他恐慌症發作，突然有點喘不過氣，才會決定要戴耳機做菜。他還透露當時是聽韓國歌手Yangpa的〈從6月到1月〉，以前店裡有其他員工時，每天備料也都是聽這首歌。