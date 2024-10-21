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全台債券ETF受益人隨著降息循環啟動，而持續增加中，目前總人數已高達195萬4345人，近一月增加前三名分別是國泰20年美債（00687B）月增1萬4480人、元大美債20年（00679B）月增9741人，及國泰投資級公司債（00725B）月增6068人。其中，月增冠軍的00687B近日宣布再追募200億元新額度，已是基金成立以來第16次追募獲准，基金規模2523.78億元。金管會最新數據指出，富豪戶的存款占比降至47.9%，為26個月的低點，資金湧向基金及債券，其中債券月增達到0.4個百分點，超越基金增加幅度，顯見這波聯準會降息，債券對無論是對高資產客戶或散戶市場，都極具吸引力。近期市場消息面相對清淡，美國10年期公債殖利率最新收在4.08%，殖利率在4%以上狹幅波動，從9月宣布降息前一度滑落到3.59%，在降息確定後近日呈現微幅反彈，也吸引買盤進駐，觀察全台債券ETF規模來到新台幣29778.3億元，月規模增加881.3億元。值得一提的是，降息前呈現倒掛的殖利率曲線(指短期利率大於長期)已轉為正，代表持有長天期美債享有較高債券收益率，且長天期美債的存續期間較高，獲取資本利得的空間也較大，可看到這波人數成長較多的債券ETF多為長天期產品。法人表示，全台超過90檔的債券ETF，包括國泰、元大、中信、統一及富邦等都有20年期美債ETF，存續期多為16年以上，這幾檔ETF持債內容基本上大同小異，投資人可優先挑選規模大、流動性佳，受益人數多及折溢價穩定的ETF，年底前再度降息機會大，可趁目前殖利率仍在4%以上高點，價格相對低的時候進場加碼。