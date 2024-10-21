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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署委外辦職前訓練課程，助待業者勇闖職場新領域。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署為因應產業發展趨勢與人力供給需求，整合民間培訓資源，開設多元化的職前訓練課程，以助待業者勇闖職場新領域。勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，該分署整合民間培訓資源，開設多元化的職訓種類，包含餐飲、商業、工業、家事服務、旅宿等多種職類，也針對不同特定對象，如青年、原住民、新住民、身心障礙者、高齡者等規劃客製化職訓課程，為待業者打造自身職場競爭力。高屏澎東分署分署長郭耿華舉例說，曾經擔任過門市銷售人員、行政助理等工作的小薇，和許多人一樣，總感覺從事的工作專業度不足，在無法確立職涯方向的情況下，浮浮沉沉在職場上嘗試，終於在參加勞動部高屏澎東分署委託優質辦訓單位開設的數位平面設計與3D繪圖應用班職訓課程後，順利至金屬加工業任職，並且考取Autodesk ACU AutoCAD的國際認證證照，迎接全新的職涯旅程。郭耿華並說，小薇並非設計相關科系畢業，過去以為自己並不具備專業技能，沒有機會踏入設計、繪圖等領域，只能暫時從事行政助理、基礎作業員等工作，但隨著結婚成家，有感於邁入人生下一個階段，開始思考也應該為自己的職涯建立專業的方向，剛好此時有親友建議她可以透過政府補助的職訓課程，提升就業技能，她便立刻到台灣就業通-職前訓練網上搜尋課程，心想既然是要培養第二專長並建立新的職涯，便勇敢選擇了對自己而言較陌生的領域，報名前詳讀了課程內容規劃，對數位平面設計與3D繪圖應用班課程中涉及的商業設計企劃、3D商品設計、品牌定位與形象設計、繪圖軟體證照解析等內容非常感興趣，便毅然決定報名參訓。小薇在訓練期間，透過老師系統化的教學，逐步掌握了繪圖技巧及相關繪圖軟體的應用，也總是積極練習並適時尋求老師的指導，不僅提升了自身的專業能力，也瞭解到平面設計及繪圖能力可應用在許多產業上，之後還取得Autodesk ACU AutoCAD國際認證證照，讓她對未來轉換跑道更具信心。