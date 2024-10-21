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▲今年7月、8月及9月訂單金額為500億美元、502億美元及538億美元，全數已站上「500億大關」。（圖／經濟部統計處提供）

今年「蘋果光」曙光乍現！經濟部統計處今（21）日公布9月外銷訂單537.9億美元，訂單金額為歷史第3高，較去年同期年增4.6%。今日也公布第3季訂單金額為1540.4億美元，年增6.1%；第3季7月、8月及9月全數站回「500億大關」。據統計處預估，10月外銷訂單金額為535億美元至555億美元，同期年增預估1.2%至5.0%。今年7月、8月及9月訂單金額為500億美元、502億美元及538億美元，全數已站上「500億大關」。統計處長黃于玲表示，按照第4季比第3季的趨勢，若經濟條件未有太大變動，第4季平均有相當大機會同樣維持500億美元以上，相當於2024年下半年全數撐在500億以上。資訊通信產品9月訂單金額為176.0億美元，年增7.0%，主因人工智慧及雲端產業需求不墜，帶動伺服器訂單續強，但手機接單較上年同月減少，抵銷部分增幅。電子產品訂單金額為190.1億美元，主要受到人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求暢旺，帶動IC製造、晶片通路訂單續增。傳統貨品方面，基本金屬製品受到部分鋼材及金屬製品接單續增，年增4.3%。新興科技應用需求強勁，半導體業者積極擴廠，帶動機械業訂單，9月訂單年增3.6%。塑橡膠製品、化學品因國際油價走跌，下游客戶採購觀望分別年減8.5%、1.1%。然而，雖然科技貨品繳出一定成績單，與統計處上月預估9月外銷訂單538億美元至558億美元，9月實際成績僅有達到預估值下限，表現有些差強人意。對此，黃于玲表示，有兩點原因。第1是油價下跌較多，導致礦產品、化學品及塑膠製品都與油價連動，導致預期比稍微差了一點。第2則是手機受到基期影響，導致資通信產品的手機訂單出現減少。她表示，今年手機新品發表時間提前，導致美國手機接單量受到基期落差，「按照以往的歷史的話他到貨是在高峰是在10月，所以我們基本上還是要看10月，甚至11月才能確定銷售狀況。」展望未來，統計處評估，第4季雖然受到地緣政治、美國大選等不確定性因素，但部分傳產，如機械業已經回溫，應該會按照原有趨勢，比今年第3季的1540.4億美元更高，全年仍有望正成長。據外銷訂單受查廠商對10月接單看法，按接單金額計算動向指數則為51.3，預期10月整體外銷訂單金額將較9月份增加。