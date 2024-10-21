我是廣告 請繼續往下閱讀

國聯冠軍賽洛杉磯道奇隊以4勝2敗擊敗紐約大都會後，成功奪得國聯冠軍，確定進軍世界大賽。這也是道奇隊時隔4年再度闖入世界大賽。賽後，球隊老闆Todd Boehly在全隊噴香檳慶祝接受採訪，對於以體壇史上最高金額7億美元（約合223億新台幣）簽下的大谷翔平，老闆們一口同聲表示太值得，「這是一筆再完美不過的雙贏交易。」道奇老闆Mark Walter表示：「大谷的表現明顯超出了我們的預期。他是一位跨世代的天才球員，令人難以置信。我們認為，我們有義務盡一切可能，將大谷翔平送上世界大賽的舞台，能夠帶他走到這一步，我感到非常高興。」同時也是英格蘭知名足球隊切爾西的道奇共同老闆之一的Todd Boehly，針對與大谷的這筆巨額合約表示：「這是一筆再完美不過的雙贏交易。我們全力支持他的一切決定，他也完全理解並認同。我們感到非常感激，因為他能夠從360度看待我們的球隊，這讓我們非常印象深刻。」大谷翔平自加入道奇隊以來，不僅在場上表現出色，還展現了全面的領導才能，幫助球隊在季後賽奪得關鍵勝利，並帶領球隊闖入世界大賽。道奇老闆團隊對他的表現感到滿意，認為這筆合約充分展現了大谷的價值和球隊對他的期待。這次的世界大賽，將是道奇隊4年來的首次，也是大谷翔平首次進軍棒球最高殿堂，球隊與老闆團隊都充滿期待，希望能在大谷的帶領下，迎來一座世界大賽冠軍。