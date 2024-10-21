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長榮航空和空中巴士今（21）日共同簽訂「攜手永續飛航」合約書，雙方將深入探索最佳的脫碳路徑，並為採用永續航空燃油做足準備。此外，長榮航空斥資百億美元，未來即將導入的18架A350-1000廣體客機和15架A321neo窄體客機。長榮航空總經理孫嘉明表示，「展望未來全球航空產業趨勢，節油減碳與客艙舒適度一直被視為未來新一代主流客機的重要因素，所以長榮航空於去年底和空中巴士簽約引進33架最新一代客機，雙方也緊密合作，攜手建立策略夥伴關係，共同推展永續航空燃油的使用，探索並實施更多的創新技術和營運優化方案，以確保我們能以穩健的步伐邁向淨零的未來。」空中巴士民用飛機業務首席執行官Christian Scherer指出，「今天我們慶祝的這份訂單，將空中巴士與長榮航空的夥伴關係提升至全新層次。在高運量洲際航線市場中，A350-1000是毫無疑問的最佳選擇，能夠提供最佳乘客舒適度，以及超越任何現在或研發中同級飛機的環保表現。這些特點將讓長榮航空為長程航線立下新標竿。基於空中巴士為航空業除碳化的雄心，我們將與長榮航空深化合作，協助長榮航空探索在各營運層面減少碳排放的方式，以及為未來引進永續航空燃油預作準備。」永續航空燃油(SAF, Sustainable Aviation Fuel)是航空業脫碳的關鍵，也是實現 2050 年淨零碳排目標的重要拼圖，空中巴士和長榮航空在簽訂雙方永續合作協議的基礎下，未來2年將深入探索和研擬各種情境下長榮航空最佳的脫碳路徑，並為採用永續航空燃油做足準備。空中巴士將與長榮航空密切合作，根據目前和未來的航線以及營運方針，來分析各種脫碳措施的潛在貢獻，雙方也透過準備永續航空燃油採購流程和證書取得，以及日常的內部和外部作業方式，搭配宣傳策略進而讓旅客明瞭為何航空永續燃油將成為未來航空業發展的趨勢。長榮航空已與其他亞洲的航空公司一起致力於實現 2050 年淨零碳排目標，這也與全球航空業對於降低環境影響的努力一致。台灣航空業也不斷積極朝向永續發展，例如使用永續航空燃油、導入新世代飛機和科技等措施。為邁向淨零碳排，長榮航空去年底決定斥資百億美元，訂購33架最新一代空中巴士飛機，新機較舊款機型可減少高達25%的燃油消耗和二氧化碳排放量，落實長榮航空機隊現代化的計劃，除了能增加公司營運效益，並希望能帶給旅客更舒適的搭機體驗。此外，長榮航空於去年8月使用混和比例達40%永續航空燃油，執行東京羽田飛往台北松山機場的首次客運航班任務，奠定了添加永續航空燃油的領先地位。長榮航空執行了多項營運提升計劃，包括低阻力進場、連續下降操作，讓飛機維持在最佳效能的狀態，以減少碳排放量，還有機上飲用水的彈性調整裝載，以及「綠旅行」碳抵銷計畫，讓旅客抵銷自己的碳排放量，為各種環保項目做出貢獻。與化石燃料相比，永續航空燃油在生命週期中的碳排放平均可減少80%。目前所有空中巴士飛機均可使用高達50%的永續航空燃油，未來目標是到2030年所有空中巴士飛機皆能以100%永續航空燃油運行。