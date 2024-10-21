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洛杉磯道奇隊在今（21）日國聯冠軍賽G6，以4勝2敗淘汰紐約大都會，順利挺進世界大賽，將與紐約洋基進行7戰4勝制的終極對決。本次系列賽的焦點將集中在兩大重砲手—道奇大谷翔平與洋基「法官」Aaron Judge，這兩位本季分別以54轟與58轟位居國聯、美聯全壘打王，這將視大聯盟史上首次在世界大賽上演「50轟打者重砲對決」。根據《OptaSTATS》指出，這次對決不僅是首次兩位50轟級打者在世界大賽交鋒，也是大聯盟歷史上第6次兩聯盟的全壘打王在世界大賽對決。這場道奇與洋基的對決，堪稱是棒球迷夢寐以求的對決。此外，大谷與Judge本季表現極為亮眼，兩人分別是國聯與美聯年度MVP的熱門人選。大聯盟數據專家Sarah Langs指出，如果兩人同時奪下所屬聯盟的MVP，這將是1969年分區制以來，第7次兩聯盟的MVP在世界大賽上碰頭。上一次類似的對決發生在2012年，當時是舊金山巨人隊Buster Posey對上底特律老虎隊Miguel Cabrera。美國知名體育媒體《ESPN》表示，「這場洛杉磯與紐約的對決是夢幻般的世界大賽，兩聯盟的MVP熱門候選人大谷翔平與Aaron Judge，將是世界大賽的主角，整個焦點將集中在大谷與Judge身上。」今年世界大賽將於26日開打，這是道奇與洋基史上第12次在世界大賽交手，根據過往對戰，洋基取得8勝3敗佔據上風，前一次兩隊碰頭已經是1981年，當年道奇在2連敗後，連拿4場勝利擊敗洋基奪冠。