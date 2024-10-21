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▲周杰倫在新加坡演唱會上，唱到〈告白氣球〉時，走下台與粉絲擊掌。（圖／杰威爾音樂提供）

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會即將於12月5日至8日在台北大巨蛋登場，這是周杰倫睽違7年再度回到台北舉辦演唱會，也是台北大巨蛋第一次舉辦的專場個人演唱會。在這個全新的場地，周杰倫演出團隊豪砸超過2億成本，就是為了要給粉絲最好的觀看體驗，如果想進場觀賞，千萬不要忘記門票在10月23日中午12點於拓元售票系統上開賣。此外，每每都會給粉絲許多驚喜的周杰倫，這次也特別準備了限量的「台北限定款週邊」，有興趣的歌迷千萬不要錯過。周杰倫製作演唱會時，不時會拋出新想法給團隊，團隊也因應台北大巨蛋這個場地做了不少調整，包括硬體設計上將有「嘉年華」巡演以來最巨大的舞台，舞者也隨之增加至周杰倫演唱會有史以來最多人，在製作內容升級進階的前提下，嘉年華演唱會將帶給大家放大版的視聽饗宴。另外，周杰倫嘉年華演唱會的製作成本最初就高達台幣2億元，在預算不斷追加的情形下，大巨蛋演唱會已刷新周杰倫演唱會成本的紀錄。周杰倫也相當寵粉，演唱會上經常出現點歌環節，和粉絲真誠互動，日前新加坡演唱會上，周杰倫在演唱到〈告白氣球〉時，就走下台與粉絲擊掌，近距離讓全場氣氛達到最高潮。但台北的歌迷不要失望，周杰倫大巨蛋演唱會將推出演唱會周邊商品，其中部分周邊商品是限量的「台北限定款」，包括拍立得、手機殼、聯名帽子等，此外還有方文山歌詞作品衍生的文創小物、T恤等，於演出期間在台北大巨蛋販售。正因為歌迷對周杰倫台北演唱會的期待度爆表，演唱會門票在尚未開賣的情況下，網路上已出現許多黃牛代購、詐騙等亂象，還有演唱會門票結合商品促銷等抽獎活動，招募演唱會工作人員等假消息，甚至有人在社群平台假冒周媽媽之名行騙，氣得周杰倫在自己的IG限動上發聲，要粉絲不要上當。主辦單位日前也已發聲明，請歌迷勿信假訊息，如今門票開賣在即，再次呼籲歌迷朋友透過官方指定的正規管道購票，勿買來路不明的票券，以免受騙。