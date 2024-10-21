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▲泰勒絲是樂壇當紅巨星，一舉一動備受矚目，任何跟她有關的小事，都會變成勞師動眾的大事。（圖／美聯社／達志影像）

俗話說的好，人怕出名豬怕肥，對於戀愛談得舉世皆知的泰勒絲與其美式足球名將男友崔維斯凱爾西而言，則是要嚴防狗仔隊偷拍他們的各種隱私，甚至包括身體的私密部位！過去體育記者常常能在球員更衣室逮住自己想採訪的球員做訪問，旁邊很容易有人裸體，現在崔維斯凱爾西所屬的堪薩斯城酋長隊下達新禁令，記者只能在特定的位置做訪問，更衣室更嚴防外人擅入，說是為了保護所有球員的隱私，其實大家都知道，只是為了保護崔維斯凱爾西。美式足球是美國觀眾最愛的運動項目，轉播的收視率往往比其他運動種類都高，可是美式足球球隊過往也幾乎沒有碰過風靡全世界如泰勒絲這樣的超級巨星，和他們發生緊密連結。尤其她去年秋天三不五時就會到該隊的主場欣賞男友的比賽，連電視轉播的鏡頭都會固定尋找她的身影，自然讓球隊也面臨了經營以來的新局面。儘管票房大增、崔維斯的周邊商品銷量更是翻倍成長，卻也引來一堆惱人的狗仔，製造許多的問題，逼得他們不得不加強防守手段。運動員向來豪爽，更衣室裡常有人衣不蔽體甚至一絲不掛，有的是正準備脫掉都是汗水的球衣，想要好好洗個澡，有的人是洗完澡準備要把衣服穿上。以往記者們衝進來訪問，球員也不會害羞、遮掩，有心人很容易拍到球員們的隱私，現在扯上了泰勒絲，所有事情都得小心再三，因此球員更衣室再也不像以前那麼容易進出。往好處想，至少一些會造成尷尬的偷拍畫面，也就不那麼容易產生了。