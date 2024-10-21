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▲洛杉磯道奇隊淘汰紐約大都會，挺進世界大賽，將與紐約洋基展開7戰4勝制對決。焦點集中於道奇的大谷翔平與洋基Aaron Judge，兩位分別以54轟與58轟成為國聯、美聯全壘打王，這場「50轟重砲對決」為大聯盟史上首見。（圖／取自運動畫刊X）

洛杉磯道奇隊以4勝2敗的成績拿下國聯冠軍，時隔4年再度闖入世界大賽。今年道奇將與美聯冠軍隊紐約洋基進行自1981年以來、睽違43年世界大賽首次對決，這兩支歷史悠久的勁旅再次碰頭備受矚目，以下《NOWnews今日新聞》將帶讀者回顧過去道奇與洋基在世界大賽的交手紀錄。這是道奇與洋基史上第12次在世界大賽交手，根據過往對戰，洋基取得8勝3敗佔據上風，前一次兩隊碰頭已經是1981年，當年道奇在2連敗後，連拿4場勝利擊敗洋基奪冠。1941年：洋基4勝1敗奪冠。雙方首次對決，洋基在第4戰靠著道奇捕手Mickey Owen要命失誤逆轉，洋基在第5戰一鼓作氣拿下冠軍。1947年：洋基4勝3敗奪冠。道奇隊首次迎來黑人球員Jackie Robinson，前6戰雙方戰成3勝3敗後，洋基在第7戰逆轉奪冠。1949年：洋基4勝1敗奪冠。前兩戰雙方各拿1勝，最後洋基以3連勝結束世界大賽。1952年：洋基4勝3敗奪冠。在道奇領先2勝3敗聽牌情況下，洋基於第6、第7戰逆轉取勝，Mickey Mantle功不可沒。1953年：洋基4勝2敗奪冠。洋基完成前所未有的5連霸，Billy Martin於第6戰敲出再見安打。1955年：道奇4勝3敗奪冠。道奇隊終於贏得隊史首座世界大賽冠軍，Sandy Koufax在第7戰投出完封。1956年：洋基4勝3敗奪冠。洋基Don Larsen於第5戰達成完全比賽，是至今唯一的世界大賽完全比賽紀錄。1963年：道奇4勝0敗奪冠。道奇以4連勝橫掃洋基，Sandy Koufax和Don Drysdale聯手壓制洋基打線，主導整個世界大賽。1977年：洋基4勝2敗奪冠。洋基Reggie Jackson創下單場3發首球全壘打，被冠以「十月先生」美名。1978年：洋基4勝2敗奪冠。洋基成為世界大賽史上首支在落後0-2後連贏4場逆轉奪冠的球隊。1981年：道奇4勝2敗奪冠。道奇在2連敗後連贏四場，成功復仇洋基，拿下世界大賽冠軍。