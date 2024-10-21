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▲網紅一粒秀出自己的《獵人》收藏。（圖／一粒IG）

▲網紅一粒秀出自己的《獵人》收藏。（圖／一粒IG）

▲網紅一粒也收到了麥當勞的《獵人》聯名公關品。（圖／一粒IG）

麥當勞近期與知名動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER）聯名推出角色盲卡包，包含24款各式經典人物和1款極限量「隱藏版」，全台限量30萬包，無疑是粉絲心中的夢幻逸品。然而因為事前作為公關品送給大量網紅、KOL整套卡包的行為，再加上有部分網紅根本就不是《獵人》的粉絲，導致有許多真正的粉絲對此非常不滿，今（21）日網紅一粒也表示自己有收到公關品，不過因為怕被炎上，所以在PO出卡包照片前，先秀出了一系列自己的《獵人》收藏品，寫下：「試驗開始了」，也讓網友們都點頭通過：「是真粉」。在麥當勞的《獵人》公關危機炎上之際，網紅一粒在自己的IG上連續PO出了多張《獵人》收藏品的照片，像是自己去作者冨樫義博展覽的收藏、真正的伊爾謎號碼牌、鑰匙圈、置物櫃等等，最後才PO出收到的麥當勞公關品，並寫下：「試驗開始了，誰敢露號碼牌呀」。網友看到她的貼文紛紛表示：「把號碼牌遮起來發文已經證明你是《獵人》粉了」、「好好笑，以免炎上的最好辦法」、「網紅的獵人試驗」、「現在發文不貼幾張鐵粉證據可能就會自燃了」。被罵的網紅包括美妝網紅「許悅」、YouTuber展榮等人，許多網友不解身為美妝網紅、又不是《獵人》粉絲的許悅為什麼可以收到公關品，加上她在開箱時還指著小傑喊「他長得好像原子小金剛」、拿出《真珠美人魚》露亞的圖片與比司吉比對，直接惹怒全網《獵人》粉絲，也讓之後PO文的網紅們開始想辦法自保，就怕自己也成為被罵的一員。