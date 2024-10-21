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▲麥當勞《獵人》角色卡全套有1款「SP夢幻隱藏鑽石黑卡」、6款「SSR系列獵人角色卡」、6款「SR系列獵人稀有角色卡」、12款「R系列獵人珍藏角色卡」。（圖／台灣麥當勞提供）

▲麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭，全套角色卡、限定包裝、「《獵人》BOOK牌」撲克牌讓粉絲瘋掉。（圖／台灣麥當勞提供）

▲27歲男星黃宏軒秀出自己拿到的168號麥當勞「獵人卡片收藏冊」，他也將在今晚舉辦抽獎。（圖／翻攝xuan_0814）

台灣麥當勞近期宣布與日本動漫神作《HUNTER×HUNTER獵人》聯名，不過有超過百名網紅早在開賣前，就已經免費拿到完整的「獵人卡片收藏冊」，引發大批獵人粉絲在社群抱怨。對此，台灣麥當勞官方也在今（21）日晚間發聲向獵人粉致謝，並同時宣布將抽出100套《獵人卡片收藏冊》，今（21）日晚間6點半，麥當勞在社群平台Threads上發文表示「感謝所有熱愛獵人這部作品的粉絲們，我們感受到大家表達的心情、也聽見大家給麥當勞的建議，我們會持續吸取經驗，在未來做得更好。再次謝謝大家對獵人的愛，我們做了非常多筆記，也謝謝大家願意給麥當勞這麼多建議！ 」而為了回應大家對於這次聯名活動的熱情響應，麥當勞也將會抽出《獵人卡片收藏冊》共100套 (麥當勞Threads 帳號、麥當勞 FB 粉絲團各 50套) 。只要粉絲於下方這則貼文@好朋友並留言「你想跟哪位獵人角色一起同行」就可以參加抽獎！回顧本次事件，麥當勞在尚未公開與日本動漫神作《HUNTER×HUNTER獵人》聯名之前，在社群軟體上就陸續出現網紅開始曬「獵人卡片收藏冊」以及完整一套卡牌，包含隱藏版的閃亮「大傑」卡都有。起初大批獵人粉絲的目光確實被吸引，也開始萌生收集慾望，期盼麥當勞官方趕快公布販售方式，沒想到又過了一天，越來越多網紅曬出自己拿到的「獵人卡片收藏冊」，還有完全沒看過獵人的網美也開曬，甚至還與網友展開筆戰，公關宣傳瞬間演變成公關危機。最終事件延燒至今（21）日，麥當勞官方也正式發出聲明感謝獵人粉絲的建言，同時還將抽出100套《獵人卡片收藏冊》，期盼這次公關事件能順利落幕。麥當勞宣布將在Threads 帳號、麥當勞 FB 粉絲團各抽出 50套「獵人卡片收藏冊」，活動辦法相當簡單，只要在貼文@好朋友並留言「你想跟哪位獵人角色一起同行」就可以參加抽獎，得獎者可獲得活動時間：即日起至2024年10月27日23:59止得獎者宣布時間：麥當勞將於2024年11月4日23:59前，在麥當勞FB、Threads 貼文下方各自公布50名得獎者。活動注意事項：每個Threads帳號僅限1次抽獎資格，隨機抽出50名得獎者。獎項不得轉換、轉讓或折換現金。