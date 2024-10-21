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中國在總統賴清德國慶致詞後宣布解放軍進行聯合利劍B軍演，而在這次軍演結束後數日，美國及加拿大兩艘軍艦也於昨（20）日聯袂穿越台灣海峽，日媒報導稱此舉目的在於牽制中國；對此，解放軍東部戰區也緊急回應稱「美、加方行為滋擾攪局，破壞台海和平穩定。」美國第七艦隊指出，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）和加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver）20日聯袂穿越台灣海峽。美軍第七艦隊認為這是為了維護國際水域的航行自由，行動符合國際法。日媒《共同社》則報導指出，因為中國加強對台灣進行軍事施壓，美加軍艦穿越台海的目的在於牽制中國。對此，解放軍東部戰區於凌晨3時許緊急回應稱，東部戰區組織海空兵力全程跟蹤警戒，依法依規處置，解放軍東部戰區發言人李熹強調，「美、加方行為滋擾攪局，破壞台海和平穩定。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。」