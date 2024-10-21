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▲迪士尼動畫《白雪公主》中的王子原本沒有名字，因為常和「白馬王子」搞混，現在定名為佛羅里安王子。（圖／摘自IMDb）

全球最知名的百年動畫老店迪士尼，過去一世紀都是公主當家，王子大都在片中只做為女主角必須有人搭配的薄弱存在，號稱帥氣、英勇，卻常常在電影裡沒啥作用，宛如雄性花瓶。甚至在近期的迪士尼動畫中，男性角色不是像《冰雪奇緣》裡王子成了貌忠實奸的反派，就是《星願》中看來英明神武卻只是欺瞞大眾，到最後反而要作為主角的女性將他們推翻。迪士尼觀眾還能夠把公主的名字一一叫出來，卻連王子誰是誰可能都搞不清楚。現在，迪士尼終於宣布要拍《白馬王子》電影，並且和這角色原先的來源影片《仙履奇緣》內容沒太大關係，引發各方的好奇。過去迪士尼的王子有多麼被忽略？光從「白馬王子」出自哪部卡通，就會有一大堆人弄錯。大多數的想法，很直覺就認為是《白雪公主》，其實這部片中的王子從頭到尾沒有名字，雖然好像騎著白馬，但英語中翻成「白馬王子」的片語Prince Charming，在迪士尼動畫裡是存在的，只不過出現在《仙履奇緣》，就是娶了灰姑娘的那位王子。然而影迷實在搞不太清楚這兩位王子哪位才是「白馬王子」本尊，到最後迪士尼在多年之後乾脆幫《白雪公主》裡的王子定名為佛羅里安王子，《仙履奇緣》的叫做亨利王子，可是如果提到「白馬王子」Prince Charming，指的還是《仙履奇緣》中的王子。但是這一次迪士尼宣布要籌拍的《白馬王子》，號稱會是獨立的故事，不會用到《仙履奇緣》裡面的內容，也不一定會有灰姑娘的出現，因此更讓動畫片迷好奇不已。將要接下這部片導演重任的會是《柏靈頓熊》系列與《旺卡》的保羅金恩，他還會把慣常合作的編劇雙人組一起帶進來，過去他們拍攝的片子就很有童話風，市場上也叫好叫座，應該不會讓觀眾失望。然而近年來迪士尼影片刻意「政治正確」的作風，常招來網友的嘲諷，有人因此就打趣道：「一定要找黑人男星來扮演。」還有人表示：「王子一定不能愛王子嗎？」更有人建議：「找男星演王子實在太性別歧視了喔。」不過迪士尼還沒確定《白馬王子》要拍成真人電影還是動畫片。