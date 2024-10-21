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台灣大賽目前正在如火如荼的進行中，系列賽前兩戰中信兄弟和統一獅各取1 勝，而根據中信兄弟隊史，過去他們從來沒有在總冠軍賽贏過不是橫掃的冠軍，今年球隊是否能打破這一個另類「紀錄」，也是相當有趣的賽事看點。目前台灣大賽中信兄弟在大巨蛋主場戰的兩場比賽獲得1勝1敗的戰績，首戰以10：4取勝，但G2以3：10輸球，系列賽戰局仍撲朔迷離，冠軍由誰捧起仍然難料。不過過去中信兄弟隊史（不算兄弟象時期）保持著一項有趣的數據，2014年開始到2020年，兄弟僅有2018一季沒打到季後賽，但這6年他在總冠軍賽全敗，包括4次不敵Lamigo桃猿。而2021年這支球隊再次打進總冠軍賽，面對統一獅一度取得3勝1敗的領先，最終卻被對手3連勝丟冠。，在昨天輸給統一之前，一度在台灣大賽取得9連勝戰績。然而統一G2已經拿下他們在系列賽的第一勝，意味著兄弟今年若要奪冠，就必須打破這一項有趣的紀錄，在不是橫掃對手的情況下贏下系列賽。