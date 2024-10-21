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▲心心念念IU代表作〈只有我不知道的故事〉的金秀賢在自己的見面會上演唱，綜藝感十足的他還不忘損一下好友：「因為妳不唱所以我才唱的！」（圖／ssgusz X）

▲認識超過10年的金秀賢與IU（左），早年因合作電視劇《Dream High》、《製作人》而熟識，超有義氣的金秀賢不僅擔任過對方的MV男主角，在退伍後還火速跑去IU主演的電視劇中客串、探班。（圖／soohyun_k216 IG）

韓國男星金秀賢與國民女歌手IU（李知恩）是相識超過10年的摯友，兩人除了互相客串主演的電視劇外，還會現身彼此的演唱會應援。今年3月，金秀賢前往在首爾開唱的IU演唱會時，超級捧場的他也在底下吶喊點歌〈只有我不知道的故事〉，可惜台上的IU並沒有聽見，最終演唱了其他歌曲。時隔半年，金秀賢竟在自己的見面會上演唱了當時向IU點唱失敗的歌曲，還忍不住對她隔空喊話：「妳不唱我自己唱！」，執念超深的模樣也讓現場粉絲笑瘋。今年3月展開世界巡演《H.E.R. World Tour》的IU率先從首爾站開唱，諸多藝人好友到場外，認識10年的老友金秀賢也現身相挺。演唱會來到最後與與粉絲互動點歌的安可環節時，化身小迷弟的金秀賢也在台下狂喊，點歌IU的代表作〈只有我不知道的故事〉，激動吶喊的模樣也吸引了整區IU粉絲的注目，不過在台上的IU似乎並沒有聽到，最後還是演唱了呼聲更高的別首歌曲。時隔近半年的時光，輪到自己展開見面會《eyes on you》的金秀賢，在19日的首爾最終場中上連唱十幾首歌，直接把見面會變成演唱會，不僅熱唱了〈Dreaming〉、〈傻瓜愛情〉、〈唯你一人〉等經典歌曲，還終於唱上心心念念的〈只有我不知道的故事〉，綜藝感十足的金秀賢不忘損一下好友，幽默表示：「因為妳不唱所以我才唱的！」超記仇的可愛模樣也笑翻現場粉絲，忍不住瘋狂吐槽：「快笑瘋這下成了IU不知道的事了」、「哥你幾歲了根本是小孩吧！」、「怎麼這麼有梗，看來他真的超愛這首歌」、「他是不是知道自己在IU演唱會吶喊的影片紅了！」相差5歲的金秀賢、IU，早年因合作電視劇《Dream High》、《製作人》而熟識，超有義氣的金秀賢不僅擔任過IU的MV男主角，在退伍後還火速跑去對方主演的電視劇《德魯納酒店》中客串、探班，甚至大方送上咖啡車，作為「演戲」上的前輩，金秀賢也常大方給予IU鼓勵與支持，兩人從認識至今相伴超過10個年頭，深厚穩定的友誼也讓粉絲超羨慕。