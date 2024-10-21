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▲美妝網紅許悅因在開箱麥當勞寄送的《獵人》公關品時，爆出失言，而被網友炎上。（圖／IG yueh_0720）

▲許悅在遭到網友攻擊後，親上火線反擊，沒想到引起更大的反彈。（圖／IG yueh_0720、Threads）

▲許悅曾被邀請上《綜藝大熱門》。（圖／綜藝大熱門 Hot Door Night YouTube）

▲許悅在節目中被主持人吳宗憲稱讚十分可愛，不過網友卻對許悅的真面目有兩極評論。（圖／綜藝大熱門 Hot Door Night YouTube）

高人氣日本動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER），近期與麥當勞熱血聯名，推出角色盲卡包、BOOK牌、限定包裝等一系列活動，麥當勞還寄出完整《獵人》角色盲卡包、《獵人》BOOK牌及精美收藏盒給百位網紅，不過美妝網紅許悅在收到後，發布的開箱動態卻說出「誰是小傑」、「抱歉我真的沒在看動漫」等言論，慘被大批網友炎上，事後許悅還反嗆網友表示：「講話不用那這麼難聽。」讓全網炸鍋。然而，這並非許悅首次爆出風波，許悅過去被譽為是「最美高中生」，還曾被邀請上過知名綜藝節目，但卻被部分網友認為本人和照片有些差距。在IG上擁有62.5萬粉絲的許悅，其實是名美妝網紅，因為可愛清純的長相，每每發出新貼文，總能收穫大票稱讚，事實上，她畢業於知名高校景美女中，還曾憑藉著高中生社群平台「Meteor」發起的「惹不起高校少女」投票，而高票當選「最美女高中生」。不過人紅是非多，今（21）日許悅慘滑鐵盧，拍攝了麥當勞寄送的日本動漫《獵人》公關品開箱影片，在片中講出「抱歉我真的沒在看動漫」的言論，更在看見該動漫的主角「小傑」後，大聲表示：「誰是小傑？」後續更笑稱這名「小傑」長得很像卡通人物「原子小金剛」，拿出卡通《真珠美人魚》主角「露亞」的圖片與《獵人》的角色「比司吉」比對。許悅此舉讓喜愛《獵人》的粉絲十分不滿，紛紛開酸，認為許悅相當不尊重其他粉絲，對此許悅親上火線反擊：「我知道大家都很喜歡，但講話不用那麼難聽啦！」後續更對這份麥當勞的心意不屑一顧：「要不是我男友很喜歡的話，早就全部抽獎送大家了。」事後引起全網炸鍋，但目前這兩則貼文都已被刪除。回顧許悅過去的風波，她曾因為最美女高中生的封號而受邀參加綜藝節目《綜藝大熱門》的錄影，當時節目錄製「未滿18歲高校網紅」的單元，邀請了7名網紅入場，許悅也是其中之一，不過節目在播出後，許悅美貌卻被大批網友質疑，認為她無修圖的真面目與平時網路上的照片相差甚遠；不過也有其他粉絲認為，是因為許悅配戴牙套的緣故，認為並沒有差很多。