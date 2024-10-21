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減碳再升級！資源回收車低碳化轉型 全台首輛電動資源回收車亮相
記者林莞茜／綜合報導
因應2050淨零碳排，呼應國發會淨零轉型運具電動化關鍵戰略，電動資源回收車具有減碳、低噪及減能耗等多項優勢，還能顯著降低廢氣排放，符合推動綠色運輸的趨勢，環境部資源循環署將推動「資源回收車逐步轉型全電動化」，嘉義市政府及國瑞汽車合作，於今日辦理成果發表會，試行第一台電動資源回收車，首次納入資源回收清運路線運行，更進一步可降低60.9%碳排放量。
環境部資源循環署自107年起推動清運車輛低碳智慧化，逐步換購365輛油電混合動力資源回收車，相較於柴油車，平均每輛車可降低23.3%碳排放量，同時於去（112）年媒合中華汽車公司所開發之1.9噸電動資源回收車與桃園市政府環境清潔稽查大隊合作，於社區及村里資收站推動試辦運行計畫，相較於柴油車無論在耗能與碳排上都有明顯降低。今日嘉義市政府新購2輛電動資源回收車車運用於湖內里資源回收清運路線，藉由第一條電動資源回收車路線運行，逐步推動全國資源回收車電動化。
循環署表示，此次成果發表會不僅展現了國內電動資源回收車的技術發展，也提供地方環保機關了解全電動化資源回收車， 希望透過低碳智慧化的資源回收車，讓各地清潔隊人員在使用上更安全更環保，也藉由運具低碳化轉型協助我國達成淨零排放的目標。