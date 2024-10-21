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衛福部疾病管制署今（21）日表示，針對立法委員關切國內新冠肺炎疫情，擔心未來疫情再起，抗病毒藥物儲備不足一事，疾管署感謝委員和各界持續關心新冠防疫，事實上已於今（2024）年提前部署編列預算採購儲備充足相關抗病毒藥物，且依據近一年COVID-19病毒感染（U07.1）全國每月平均就診人次，推估未來疫情就診趨勢，藥物採購儲備量估計足以使用至2025年底。疾管署說明，相較於流感抗病毒藥物效期較長(如「克流感」膠囊效期為七年)，新冠肺炎抗病毒藥物效期較短，以倍拉維為例，該藥於完成驗收交貨後之有效期限僅能維持約14至18個月，且因新冠肺炎疫情變化極大，無法像流感抗病毒藥物一樣一次性大量採購儲備，為發揮採購抗病毒藥物最大效益化，避免藥物屆期失效，造成資源浪費，疾管署採用部分數量以開口合約進行採購之較為彈性方式，確保獲得充足在效期內藥物，並能配合疫情變化，適時依需求滾動調整採購數量。疾管署提到，目前已完成瑞德西韋(Remdesivir)共30萬劑(15萬劑為開口合約)、倍拉維(Paxlovid)共50萬人份(10萬人份為開口合約)及莫納皮拉韋(Molnupiravir) 4萬320人份(2萬160人份開口)之採購。疾管署再次強調，由於新冠肺炎疫情變化大，病毒變異難以精確預測，加上藥廠產能有限、供應時效受國際間需求影響，因此疾管署持續與原廠保持密切合作，爭取優先、快速供應我國藥物，確保民眾用藥需求無虞。另為保障民眾獲得適切之治療，將持續關注監測疾病流行趨勢、藥物最新臨床實證、公共衛生與社會成本效益及國際間診治指引建議，並諮詢專家，適時修訂國內治療指引用藥建議，以做出對國人健康安全最具效益之決定。此外，疾管署指出，目前國內新冠肺炎抗病毒藥物儲備量充足無虞，亦將持續監測藥物使用情形，視疫情需要評估擴充需求，明年度如遇大規模緊急突發疫情致藥物庫存量下降較快，將以衛福部相關預算進行調度擴大抗病毒藥物採購，另將視明年疫情評估編列2026年採購抗病毒藥物預算。