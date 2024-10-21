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▲游鴻明在演唱會上開唱許多經典歌曲，讓台下歌迷忍不住一起合唱。（圖／好好玩文化傳媒提供）

▲游宇潼（右）曾多次登上PTT表特板，鄉民搶著叫游鴻明「岳父」。（圖／游鴻明臉書、IG eileenyoyoyoyo）

游鴻明「2024愛我的人和我愛的人」巡迴演唱會10月19日在大陸蘇州展開，數千名歌迷奔赴這場30年的音樂之約，為了不辜負歌迷，游鴻明也展現了扎實的演唱功力，舞台表現魅力十足，讓現場粉絲們感受了一場沉浸式的音樂盛宴。其中，不只〈愛我的人和我愛的人〉、〈愛一回傷一回〉、〈戀上一個人〉等多首經典曲目，掀起現場歌迷大合唱，游鴻明的女兒游宇潼上台一起合唱〈夫妻臉〉，更讓現場氣氛嗨到最高點。演唱會當晚，通過一首樂隊remix版本的〈戀上一個人〉進行開場，游鴻明緩緩升上舞台，獨特有標誌性的嗓音，把現場的氣氛瞬間點燃。老歌新唱別有一番風味，讓人彷彿穿越回了那個青澀的年代，台下的觀眾也是熱情高漲，揮舞著手中的螢光棒，跟著節奏搖擺，彷彿每個人都是這場音樂盛宴的主角。隨後，作為本次演唱會特邀嘉賓的蘇詩丁亮相，與游鴻明合唱歌曲〈樓下那個女人〉，為現場增色不少，也將氣氛推向高潮。但驚喜不只如此，游鴻明的女兒游宇潼也是特別嘉賓，當晚她上台和爸爸合唱歌曲〈夫妻臉〉，由於這是2人首次合體同台合唱，因此現場歌迷都激動不已。本次演唱會盛況空前，父女同唱歌曲的環節掀起全場熱潮，令人讚嘆不已，感受到愛和音樂的傳承與力量。事實上，先前游宇潼亮麗的外型就曾多次掀起討論，她也登上PTT表特板3次，當時就有不少網友搶著將游鴻明稱為「岳父」。而游宇潼也不只有外型出色，她也富有才華，擔任過學校樂團的主唱，也會彈吉他，還能說一口流利的英文，完全就是才貌雙全的星二代。