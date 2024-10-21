我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，18日依規申請，深夜探視病重的父親柯承發；對此，立委李柏毅表示，柯父重病恐怕有2個影響，可能會改面柯文哲面對是否交保的態度，也可能影響政治輿論。李柏毅今（21）日在政論節目《新聞大白話》表示，第一個，柯文哲的心態勢必有差，因為柯文哲被押在裡面，對父親很多事情原則上是無能為力，柯只能夠申請，依法出來看一下父親，但如果柯爸爸的健康持續的不樂觀下去，那要碰到的東西會非常多。李柏毅認為，柯文哲會希望有更多的時間，能夠陪伴在他父親身邊，是非常合情合理，而且是應該的事情，因此李猜測，對很多接下來的事情，柯會採取不同的態度來面對，包括他是否願意交保，因為之前很多人傳出來，柯也許會不願意交保，除非無保請回，因為柯要捍衛他自己清白的形象，但現在可能會為了希望盡快離開看守所而有不一樣的決定。李柏毅指出，第二個，是影響到政治輿論，柯美蘭已經講得很明白，民進黨用政治操作追殺，讓柯文哲沒辦法看到他的父親，讓柯家庭造成這麼多的悲劇，而李認為，民眾黨接下來會用這種論調持續燃燒，因為會塑造出更多的同情心、更多的溫情，讓柯文哲的支持者更加團結。李柏毅表示，甚至是很多中間選民，說不定都會因為這些言論而開始同情柯文，這對接下來政治氛圍會有一個很大的轉折。