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▲洪佩瑜（右）和陳嫺靜（左）不按牌理出牌的互動，讓台下忍不住歡呼和笑出聲。（圖／何樂音樂提供）

2024都市女聲Legacy系列，由金曲新人洪佩瑜打頭陣，19、20日一連兩天在台北Legacy舉辦「A Lonely Fish Dreams」演唱會，門票秒殺擠爆現場。在20日的演唱會上她還邀來新生代音樂才女陳嫺靜當嘉賓，大展美聲讓台下觀眾聽得沉醉，2人在台上互相告白，喊出「我喜歡你」，俏皮互動也逗樂許多歌迷。對於當晚的演出，洪佩瑜坦言：「還是覺得緊張，這是非常好的事情，讓整個身體活過來。」20日的演出上，洪佩瑜邀來陳嫺靜擔任驚喜嘉賓，雙方先是詮釋韓國歌手李泳知的〈Small Girl〉，緊接還唱陳嫺靜為劇集《此時此刻》第三集創作演唱的片尾曲〈bowling〉，最後飆唱怪奇比莉近期大熱神曲〈BIRDS OF A FEATHER〉，同時也出動大提琴、小提琴弦樂編制，把樂迷情緒一會兒拉到激情搖擺，一會兒又進入情緒漩渦。這兩位台灣新生代女聲雖然是首度攜手合作，但默契絕佳，2人忍不住在台上互表愛意：「我喜歡你！」陳嫺靜更調皮稱洪佩瑜為「美聲天后」，兩人精彩演出與不按牌理出牌的互動讓台下笑聲連連。洪佩瑜此次演唱會造型也相當吸睛，首場造型頭飾是全手工訂製、雪花的編織圖案對應演唱會主題，精心打造的夢境卻也只限定一晚；第二晚則以全身個性牛仔褲裝，褲子更是特殊環保材質手作，兩晚造型都不同，呼應洪佩瑜所說：「每一次做夢也都是全新的夢，所以每一次唱的歌也都是全新的一首歌。」她時而站著搖擺吟唱，時而坐在床榻專注演出，透過這些心有所感的歌曲，娓娓道來她內心的思維與情感共鳴。面對二專敲碗聲頻頻，在這次專場也聽見了「曙光」，寵粉的洪佩瑜特別首唱新歌〈在太平洋中央漂流〉，安撫歌迷久等的心，被粉絲笑稱：「新專輯終於在漂來的路上了。」她笑說：「算是這次演出，帶給歌迷的一點小小心意和驚喜。畢竟第二張專輯也讓大家等很久了，有點不好意思。也如同這首歌名一樣，想告訴大家，新專輯正在太平洋中央漂流，但總有一天會到達目的地，希望大家會喜歡。」她更害羞允諾著：「我有正在做下一個作品，正在努力著！這首新歌目前還沒有做好，但是很新鮮的樣子，你們可以聽聽看。」