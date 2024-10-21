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民眾黨主席柯文哲陷入京華城案，媒體《鏡週刊》以「柯USB新解密」為主題，持續報導京華城案內幕，對此，立委李柏毅譴責，京華城案偵辦到現在，真假消息滿天飛，而造成這種情況的始作俑者就是檢調單位，講了老半天似是而非的話。李柏毅今（21）日在政論節目《新聞大白話》譴責道，京華城案偵辦到現在，真假消息滿天飛呀，這最離譜的事情，「不要忘記了有一家媒體幾乎週週爆料，每一次爆料講得跟真的一樣」，但是結果連檢調自己都不敢說是真是假。李柏毅提醒，不要忘記了，檢調在九月份的時候，為了向大眾證明，偵查是不公開的，還自己針對自己的洩密案調查，最後證實沒有洩密，一切正常。李柏毅表示，上個禮拜有一則新聞，說在上週會有一位民眾黨的大咖女性被約談，該新聞受到許多政論媒體討論，結果一個禮拜過去了，沒有任何大咖女性約談，「就代表外面的新聞亂七八糟」，導致民眾不知道什麼才是真的，什麼是假的，讓整個台灣政治變得非常混亂。李柏毅指出，黨團對立非常嚴重，綠營一直想辦法讓柯文哲入罪，民眾黨一直讓人民覺得柯文哲是無罪的受害者，民眾整天被搞得亂七八糟，完全沒有辦法分辨是非的能力。李柏毅痛批，「造成這種情況的始作俑者是誰？很明顯的就是檢調單位嘛」，檢調單位講了老半天那些似是而非的話，「請問我要你檢調幹嘛？」，感覺媒體爆料、知道的東西可能比檢調還多還完整；李認為，這真的是非常好笑、甚至是莫名其妙的事。李柏毅呼籲，柯文哲案演變到現在，檢調要站出來，盡快地給民眾答案，並制止一些不實報導，不管是真是假，都不該讓民眾知道。