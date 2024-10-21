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▲移工、學生、婆媽常騎乘的代步工具「微型電動二輪車」。（示意圖／新事社會服務中心）

▲11月30日起，「微型電動二輪車」必須懸掛車牌及投保強制險才可合法上路。（圖／交通部路政及道安司）

▲微型電動二輪車與電動輔助自行車的差異。（圖／台東監理站）

▲微型電動二輪車不得載人、行駛速度不得超過25公里，且未滿14歲者不得騎乘。（圖／交通部路政及道安司）

「電動自行車」駕駛人注意了！交通部提醒，從今年11月30日開始，電動自行車的正式名稱變為，須懸掛車牌及投保強制險才可合法上路，若車主未在新法寬限期結束前掛牌，未來只要一騎乘上路，就可依照《道路交通管理處罰條例》第71-1條規定，處新台幣1,200至3,600元的罰鍰，並將車輛當場移置保管。微電車新法在2年前就頒布，而新法執行的寬限期也將在2024年11月29日結束，交通部也曾提醒，從11月30日開始，「微型電動二輪車」必須掛牌才能騎乘上路，若車主未在寬限期結束前掛牌，未來只要一騎乘上路，就可依照《道路交通管理處罰條例》第71-1條規定，處新台幣1,200至3,600元的罰鍰，並將車輛當場移置保管。此外，微型電動二輪車若違規停放車輛或行駛於人行道，罰鍰300元至1200元；未配戴合格安全帽或違規載人罰鍰300元；若擅自改裝或變更車輛規格還有重罰，更將1800元至5400元的罰鍰，還會被直接沒收。微型電動二輪車的上路也，且「微型電動二輪車」簡稱微電車，外型就像機車的外型沒有腳可以踩踏的踏板，只能透過電驅動車子前進，今年11月30日之後需領牌才可上路；電動輔助自行車則是以人力為主、電力為輔，外型較接近腳踏車，還有腳踏板，也不需要領牌。辦理微型電動二輪車，車主記得準備好以下物品1.國民身分證（或僑民居留證）正本2.印章3.出廠證明（若無出廠證明可向原購買微電車經銷商通知製造廠出具證明)4.統一發票（若遺失，可由原車主以切結方式辦理）5.有效期30天以上的強制汽車責任保險證等文件。完成這些步驟後，車輛需通過實車查核，確認車架號碼、來歷憑證與車輛型式、速度等安全標準相符，才能核發車牌。