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▲有歌迷曾在周杰倫的演唱會上點了〈七里香〉，當時周杰倫無奈只好暗示歌迷換歌。（圖／杰威爾音樂 JVR Music 臉書）

亞洲流行天王周杰倫，日前宣布唱進台北大巨蛋，還一連開唱4天，讓歌迷又驚又喜，後續杰威爾音樂在臉書上發布售票資訊，掀起不小的討論，有部分粉絲擔心搶不到票，高喊要實施實名制的口號，也有粉絲腦洞大開，發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」的活動。而今（21）日距離10月23日門票開搶，僅剩不到2天，周杰倫唱大巨蛋的網路討論再度變得熱烈，對此有歌迷曝光演唱會潛規則，就是在「點歌環節」時，千萬別點〈七里香〉這首歌曲，因為這首歌被周董列為謝幕曲，一旦唱了周董就會「立刻下班」。周杰倫台北大巨蛋演唱會將於12月5日到12月8日連續4天在台北大巨蛋登場，4場活動的門票總計有近15萬張，將統一於10月23日中午12點整在拓元售票系統開賣。而許多資深歌迷都知曉，周杰倫演唱會上的「點歌環節」最令粉絲期待，因為周杰倫往往都會有出乎意料的舉動，像是先前周杰倫在新加坡開唱，就在粉絲要他唱〈告白氣球〉時和粉絲擊掌，讓全場氣氛嗨到最高點。不只如此，周杰倫的巡演演唱會曲目，總是將〈七里香〉這首歌曲安排在壓軸，當成謝幕曲送給歌迷，不過先前周杰倫赴陸巡演，還是有不知情的歌迷誤點這首歌，當時周杰倫也不斷暗示歌迷換歌，因此這次大巨蛋的演出歌迷們也紛紛警告粉絲，千萬不要浪費一次的點歌機會。2024年12月5日（四）PM 7：302024年12月6日（五）PM 7：302024年12月7日（六）PM 6：002024年12月8日（日）PM 6：00地點：臺北大巨蛋票價：NT$ 6880 / 5880 / 4880 / 3880 / 3280 / 2280 / 1880售票時間：2024年10月23日（三）中午12：00售票系統：tixCraft 拓元售票系統備註：全場禁止飲食（礦泉水除外）、禁止酒類、禁止吸煙（含電子煙）