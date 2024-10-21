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▲展榮在《獵人》周邊開箱影片中脫口：「這個卡通我知道。」（圖／IG keelongxu）

▲孫生在Threads上不斷提到「卡通」這個字眼，疑似在反諷展榮失言風波。（圖／Threads）

麥當勞近期熱血聯名《HUNTER×HUNTER獵人》，推出相關周邊，祭出角色盲卡包、BOOK牌、限定包裝等好禮，更進行了一波網紅行銷，將完整《獵人》角色盲卡包、《獵人》BOOK牌及精美收藏盒寄給百名網紅，沒想到展榮在收到包裹後，竟脫口：「我知道這個卡通。」惹火不少《獵人》的粉絲，而今（21）日稍早，展榮也在IG上露面發聲：「你們的留言跟意見，我全部都收到了，謝謝大家。」而展瑞似乎是為了緩頰，更假裝訓斥了展榮：「你給我懺悔！」據悉，麥當勞目前送出了300套的《獵人》角色盲卡包和其他周邊，已經有許多網紅於社群平台開箱完畢，其中展榮在影片脫口：「我知道這個卡通。」引來《獵人》粉絲不滿，就連喜愛動漫的孫生也發文嗆聲：「一堆不愛動漫的，拜託不要硬要欸，那甚至叫動漫不叫卡通。」事後展榮在社群上緊急回應，曬出「卡通」和「動漫」的維基百科截圖，寫下「嗯...學習中。」後續展榮為了滅火，更與展瑞一同拍片救急，內容是展瑞對著展榮怒轟：「展榮，我剛剛看Threads，Is that you？Is that you？Is it？」讓展榮在十分尷尬地摀起耳朵，並回了一句：「哦是。」接著展瑞開啟了一連串的砲轟：「卡通跟動漫是不一樣的！卡通是卡通，動漫是動漫，就跟展榮不是展瑞，展瑞不是展榮，你給我懺悔！」接著鏡頭帶到展榮，他面露歉意的表示：「感謝Threads提供這麼一個言論自由的平台，讓大家在上面的都可以分享自己的意見，分享自己的喜好，那你們的留言跟意見，我全部都收到了，謝謝大家，謝謝你們給我這次寶貴的經驗，謝謝。」影片曝光後，不少粉絲態度也軟化下來，紛紛表示：「很棒的危機處理，但還是小小的心疼，至少勇於面對就是負責任的表現了，加油」、「雖然昨天那個開箱說錯了，我也有罵，但總比說錯後還嘴硬來得好，還是會繼續支持展榮、展瑞」、「沒事了！這個處理方式很好，幽默，卻也把想講的都講了」、「欣賞你們的處理方式，你們真的很棒。」