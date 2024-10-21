教育部搞意識形態？補助這1項教育30萬　葉元之怒轟：政治洗腦

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教育部補助大專院校師生，運用多元形式推廣轉型正義，每案最高補助新台幣30萬元；對此，國民黨立委葉元痛斥教育部公然搞意識形態，不誤正業搞政治洗腦。葉元之今（21）日表示，民進黨政府等於以「轉型正義」之名，公然把政治黑手伸入校園，打臉自己過去主張的政治退出校園主張；他也批教育部「吃飽太閒」，一堆教育議題都還沒處理好，就這麼急著搞政治鬥爭。葉元之指出，政治退出校園是大家的共識，民進黨過去也是這樣主張，但現在卻不演了，公然用「轉型正義」之名，在校園搞意識形態，這是現在校園需要的嗎？「大學沒有更重要的事可做了嗎？」葉元之說，現在部分私立大專院校退場，教育部提出方案了嗎？青年服勤同意書發的亂七八糟，教育部檢討了嗎？「班班喝鮮奶」缺貨跟配送問題解決了嗎？校園安全搞定了嗎？現在還不務正業去搞政治洗腦？是吃飽撐著嗎？針對教育部說可用政治檔案進行轉型正義教育，葉元之批，民進黨執政後逐漸走向威權，例如關電視台，侵害新聞自由，還有濫以假訊息為名，查人民水表，讓民眾不敢轉發不利政府的訊息，這些侵害人權的作為，不知有沒列入政治檔案，讓大學生了解一下？