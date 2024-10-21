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韓國國家情報院近日指控北韓向俄羅斯派兵介入俄烏戰爭，同時提供許多照片與衛星影像佐證，韓國情報機構更指北韓派往俄國的精銳部隊高達1萬2000人，且士兵隸屬北韓旗下最精銳特種部隊「暴風軍團」（Storm Corps），對此俄羅斯克宮則表示，與北韓深化關係發展，是行使國家主權的展現，認為與北韓的合作符合國際法，不違反韓國的安保利益。根據韓媒《韓民族日報》報導，北韓派去前往俄羅斯前線作戰的四個旅屬於「暴風軍團」的第11軍團，這個軍團統轄10個旅，總兵力估計在4萬至8萬人之間，部隊中包含「閃電」警報兵旅、「雷霆」航空陸戰旅和「霹靂」狙擊兵旅。報導指出，北韓已派遣首批1500名士兵至俄羅斯，並預計未來還將派遣更多兵力支援俄羅斯，從韓國政府於10月18日公佈由衛星拍攝的照片來看，可以發現俄羅斯艦艇在北韓港口輸送北韓士兵的活動。《韓聯社》今（21）指北韓方面尚未對此事表態，韓國外交部21日召見俄羅斯駐韓大使季諾維也夫（Georgy Zinoviev）表達抗議，但對方稱俄羅斯與北韓間的合作在國際法框架內進行，並不違反韓國的安保利益。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今年6月18日訪問北韓，與北韓領導人金正恩會晤並簽署多項協議，包括雙方可向盟友提供援助的《全面戰略夥伴關係條約》。俄羅斯副外長魯登科（Andrei Rudenko）10月15日表示，一旦北韓受到攻擊，俄羅斯將按這個條約提供包括軍事援助在內的援助，以幫助北韓。