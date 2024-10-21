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▲潘信維挑戰閩南語市場，不過融合了多種少見的曲風，讓這張台語專輯有新的亮點。（圖／時刻娛樂提供）

「全能音樂才子」潘信維不僅曾和伍佰、五月天、謝金燕、玖壹壹等大咖歌手合作，今年強勢回歸樂壇的天團Energy，專輯的製作也是由他操刀定錨，他的好歌喉更被金曲製作人阿弟仔認證過，他因而動了想當歌手的念頭。不過他一直沒有下定決心，直到和五月天合作，他看到主唱阿信無論再忙，仍然親力親為製作音樂，深深受到激勵啟發，因此決定勇敢一次推出台語創作專輯《查埔人一首歌》，阿信也意外成為他這張專輯的關鍵推手。潘信維來自台南，從小在音樂裡摸爬長大，18歲時一個人拎著一卡皮箱，拋下一切北上打拚，曾睡過別人家客廳、倉庫，靠超商過期便當果腹，一路奮進十多個年頭，如今成就不俗，是許多天王、天后與節目重要的幕後推手。在音樂主流製作公司跳蛋工廠工作期間，潘信維是公司唯一能產出台語音樂的製作人，歌唱實力獲得老闆阿弟仔肯定，還被稱讚是「會中的好聲音」，讓他動了當歌手的念頭。但對於成為一名歌手，潘信維始終少了一點勇氣，直到與天團五月天合作的過程中，他看到主唱阿信無論工作再忙，依然堅持親力親為製作音樂，同時還能照顧許多音樂人，讓潘信維深受激勵，「我覺得阿信這麼忙，都還是可以把自己想要做的事情做了，把好作品留下，那為什麼我不做呢？」因此全力催生這張專輯《查埔人一首歌》，為想做的事情勇敢一次。首張台語創作專輯《查埔人一首歌》，潘信維選擇挑戰閩南語市場，有別於大家熟悉的台語歌曲元素，製作人潘信維融合多種少見的曲風，玩轉風格之餘更用道地的台語及精闢地眼光描寫將這一路上的所見所聞，更邀請到過去一起打拚玩音樂的好朋友，陳零九、icyball 冰球樂團、Matzka、周佳佑、林米奇、康友韋、賴暐哲、李汪哲及陳布朗等各音樂領域意見領袖，一同詮釋不同故事底下的「查埔人」，是整張專輯的另一大亮點。專輯名中的「查埔人」雖然在台語通常指的是有擔當的男生，但現在社會中有許多同樣有肩膀的女性，因此潘信維表示：「我相信無論男女都能在《查埔人一首歌》中，找到與自己有共鳴的故事。」而同名主打歌〈查埔人一首歌〉，是潘信維寫給每一位在外打拚的男兒們表達心聲的歌曲，生活中總有許多不能說的、不想說的、不能流的眼淚，既然如此，潘信維將查埔人平常不敢說的話和眼淚全寫進歌裡，他想告訴每一個查埔人，「快要撐不住的時候請記得，潘信維懂你，要撐下去！」