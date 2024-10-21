2024台灣大賽進行中華職棒史上第7次的「獅象爭霸」，G2統一獅靠著王牌洋投勝騎士繳出5又2/3局失3分的先發內容，終場以10：3擊敗中信兄弟，系列賽扳成1：1。第3戰仍將在大巨蛋進行，統一獅22日將在主場迎戰黃衫軍，由羅昂（統一）對決克迪（兄弟）。《NOWnews》也為讀者賽事以及轉播方面的資訊。
⚾G2先發投手資訊
羅昂上一場季後賽的發揮並不理想，投2又2/3局被敲6支安打狂丟5分，承擔敗投。至於他生涯對戰兄弟的成績則普普通通，防禦率3.86，戰績2勝7敗，本季4次交手全吞敗仗。
克迪本季先發13場比賽，戰績為5勝3敗，防禦率2.76，表現相當不錯。然而他例行賽最終戰對上統一的表現不佳，主投6又2/3局被敲9支安打，狂丟失5分，這也是他個人在中職單場賽事的最多失分。
⚾▍賽事資訊 ▍
賽制：由中信兄弟與統一7-ELEVEn獅進行7戰4勝制。10/19-10/27（主場2-2-3制，10/21(一)、10/24(四)為移動補賽日）
以下為中職轉播資訊：
⚾有線電視
緯來電視網 ：中信兄弟
DAZN ：、樂天桃猿主場
博斯頻道 ：統一獅（全主場）
MOMO ：統一
中華電信 MOD
愛爾達體育家族：中信兄弟
DAZN ：樂天桃猿主場賽事
博斯頻道：統一獅（全主場）
⚾網路直播平台：
LINE TODAY（免費）：味全龍、富邦悍將、統一獅
MyVideo （免費）：富邦悍將、統一獅
CPBLTV
DAZN:中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅、樂天桃猿（六隊都有）
Twitch ：
中信兄弟 https://twitch.tv/brothers_baseball
樂天桃猿 https://twitch.tv/dazntw1
Hami Video ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅
歡樂看Fain TV ：味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅
ELTA.tv ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將
LiTV線上影視 ：統一獅
四季線上4gTV ：統一獅
亞太電信GtTV ：統一獅
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羅昂上一場季後賽的發揮並不理想，投2又2/3局被敲6支安打狂丟5分，承擔敗投。至於他生涯對戰兄弟的成績則普普通通，防禦率3.86，戰績2勝7敗，本季4次交手全吞敗仗。
克迪本季先發13場比賽，戰績為5勝3敗，防禦率2.76，表現相當不錯。然而他例行賽最終戰對上統一的表現不佳，主投6又2/3局被敲9支安打，狂丟失5分，這也是他個人在中職單場賽事的最多失分。
⚾▍賽事資訊 ▍
賽制：由中信兄弟與統一7-ELEVEn獅進行7戰4勝制。10/19-10/27（主場2-2-3制，10/21(一)、10/24(四)為移動補賽日）
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