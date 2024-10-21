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立法院今天朝野協商總預算解決方案，但行政院長卓榮泰昨天卻在臉書拋出「點餐說」，以「餐廳也可以決議把我趕出去」暗示在野黨若不滿意可以提出倒閣，此舉無異提油救火，朝野協商自然再次破局。從吃「和解飯」到如今想被餐廳趕出去，卓榮泰到底在想什麼？由於總預算未編足原住民禁伐補償金，總預算在立院付委已經多次卡關，遲遲無法進入委員會審查，卓榮泰10/11才跟立法院長韓國瑜及朝野黨團幹部共吃「和解飯」，希望能尋求解決之道，但近日的態度卻越來越硬。憲法法庭本週五將宣布「國會改革」相關法案釋憲結果，外界多半認為大法官必然會偏向民進黨，做出部分違憲的解釋。值此敏感時機，卓榮泰卻在上周五喊出要以釋憲解決原住民禁伐補償金的問題，形同在在野黨的傷口上灑鹽，被在野黨批評是恐嚇在野黨，把憲法法庭當成自家開的。結果不到兩天，卓榮泰居然又暗示倒閣，還說「惡例不可開」，立場踩得比原本更硬。藍白兩黨在立法院加起來僅些微過半，之前綠營喊出「大罷免」時，很多國民黨新科立委都擔心成為綠營鎖定的目標，雖然謝國樑贏了基隆罷免案，讓綠營罷免的聲勢大幅消退，但藍營也絕不可能在此時主動提出倒閣。另一方面，因為柯文哲的案子，民眾黨的支持度大幅衰退，如果此時重選，無異是自尋死路。卓榮泰明知在野黨不可能會同意倒閣，卻在此時暗示此事，除了吃在野黨的豆腐、惹怒在野黨之外，並沒有任何的好處，反而可能把結越打越死，讓僵局更加難解。從釋憲說到點菜說，卓榮泰不斷地激怒在野黨，一方面是因為背後的賴清德不願讓步，讓他沒有和解的空間，另一方面則是，朝野對立正是民進黨想要的結果。由於《預算法》早有總預算無法完成審查的補救方案，即便立法院沒有通過總預算，政府正常的運作和既有計畫都不受影響，總預算過不過對行政院來講影響有限。但立法院如果嚴審總預算，反而可能會被抓出很多弊端，暴露行政團隊的各種缺失。總預算遲遲無法付委，綠營可以輕易扣上「惡意杯葛」、「為反對而反對」的帽子，將所有問題都推向藍綠惡鬥，遠比在實質審查為政院辯護來得輕鬆。另一方面，總預算卡得越久，實質審查的時間就被壓縮得越短，政院受到的檢驗、挑戰也自然越少。所以在韓國瑜一次次主持協商，希望尋求解決方案時，卓榮泰才會提油救火，讓對立更加難解。但沒有立院多數的閣揆本就難做，寸土不讓、動輒以罷免威嚇在野的賴清德，會讓卓榮泰更加難做。日前卓榮泰在備詢時數度提到「總統叫我下台就下台」、「能讓政局穩定就下台」，如今又再度暗示倒閣，頗有點早死早超生的味道。賴清德和在野黨動輒就想要火車對撞，而卓榮泰卻是夾在中間的「肉砧」，處境艱難而痛苦。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com