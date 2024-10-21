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▲北市衛生局推「喘息服務」，提供三種服務。（圖／北市衛生局）

臺北市截至113年9月65歲以上人口計56萬8,827人，占比22.8％為全國第二。隨著臺北市邁入超高齡化社會，越來越多家庭面臨長期照護需求，照顧者身心負擔日益加重，可透過撥打長照專線1966申請，經過照管專員評估符合失能等級第二級至六級，每年給付額度為3萬2,340元、第七級至第八級可達4萬8,510元，民眾可搭配多元喘息服務模式，讓照顧者暫時抽離照顧者角色，身心都能好好的放假，是家庭照顧者的重要支援。北市衛生局指出，目前喘息服務提供下列三種服務方式：一、社區喘息服務：個案白天至日間照顧中心或巷弄長照站參與各種社交互動與課程，夜間至小規模多機能服務提供生活及住宿等照顧。二、居家喘息服務：藉由受過訓練之照顧服務員至個案家中，提供個案身體照顧服務。三、機構住宿式喘息服務：個案至住宿式長照機構接受短暫照顧、停留，由機構工作人員提供二十四小時之照顧 。失智和失能長者白天透過社區喘息服務可以參與各種社交互動與課程，有助於延緩功能退化。72歲程爺爺患有高血壓和腦中風，近年來因帕金森氏症和失智症，行動愈加不便，逐漸失去與外界接觸的機會，常常對家人發脾氣，也不願配合復健運動，使得照顧的妻子壓力日益加劇。在社區日間照顧中心接受喘息服務後，程爺爺結交了新朋友，在同儕好友互相鼓勵、多元活動及專業照顧下重新找回了笑容，更願意參與活動。此外，搭配使用小規模多機能的夜間喘息服務，程奶奶也安排久違的出國旅遊，獲得了寶貴的放鬆時間，爺爺還打趣地對照顧人員說：「老婆出去玩了。」北市政府提供完善的長期照護服務資源，截至113年9月本市特約喘息服務單位共計263家，已服務10萬1,269人次，提供照顧者適當支持與休息，減輕長期照顧高齡者帶來的身心壓力，同時改善長者生活品質，促進全家人的幸福健康。