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▲第二屆馬祖國際藝術島「島嶼生息——島嶼時光」於北竿電廠展出。（圖／文總提供）

文化總會、連江縣政府共同主辦的馬祖國際藝術島，自2022年啟動至今已來到第兩屆，邀請世界各地藝術家、策展人登島，看見台灣獨特的戰地風景及馬祖文化。第二屆馬祖國際藝術島藝術作品「軍魂之光」與台灣電力公司合作，走入因冷戰而退役的北竿電廠，邀請大眾回望台灣軍事歷史，近日榮獲照明設計領域最高殿堂「IALD國際照明設計師協會」肯定。文化總會秘書長李厚慶表示，馬祖的歷史和得天獨厚的景觀，無論是放眼台灣或是全世界，都是獨特而珍貴的存在，此次榮獲IALD國際照明設計師協會國際優秀獎的「國家需要你：軍魂之光」藝術作品，是第二屆馬祖國際藝術島策展計畫「島嶼生息——島嶼時光」的其中一項作品。李厚慶說，過去北竿電廠因冷戰而退役，被政府設為禁地，是民眾無法進來的場域，這次很開心跟台灣電力公司合作，首次打開這座具有歷史及軍事文化的電廠，並邀請一隱照明設計顧問、藝術家張榆鈞及舞蹈家郭乃妤等，以不同視角認識台灣戰地歷史。李厚慶也提及，「國家需要你：軍魂之光」藝術作品在今年五月即榮獲美國謬思設計獎（MUSE Design Award），這次再榮獲IALD國際照明設計師協會國際優秀獎，不僅是國際對馬祖國際藝術島的再次肯定，更是讓世界再次看見台灣。一隱照明設計顧問也於臉書提到，過去馬祖電力設備的建置與經營不易，要供給島上用電，最有效率的方式便是火力發電。民國58年分別由國防部、台灣電力公司、馬祖政務委員會出資籌組「馬祖發電廠籌備委員會」，推動馬祖各地建立火力發電廠，於南竿、東引、北竿各島挖掘坑道，將發電機組隱身在坑道中，一方面是坑道遮蔽性高，另一方面則是為了適應馬祖地形的最佳選擇。文總補充，一隱照明設計顧問致力於結合光與空間環境的專業工作團隊，以及光的藝術與電廠特殊的歷史地位，所呈現出的藝術作品「國家需要你：軍魂之光」，帶領觀展者回顧台灣戰地歷史，也展示了1973年陸軍第257師（又稱陸軍精神軍團）挖掘和建造山壁的情景，當時設置的兩台西德MAN公司製造的柴油發電機組，現今也依然矗立在隧道中，在馬祖解除軍事三十多年的現在，與民眾一起打破時空與空間，置身於50年前戰地政務時期。