我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐乃麟的敬老卡被路人撿到。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲楊繡惠（左）與徐乃麟（右）一抱泯恩仇，化解節目上的誤會，也表示往後可以再繼續同台合作。（圖／記者吳翊緁攝影）

徐乃麟日前剛跟楊繡惠上演世紀大和解，最近他的敬老卡竟然掉在路上被路人撿到，超戲劇化的劇情讓撿到的路人直呼：「怎麼可能！」並對徐乃麟的年紀感到吃驚，PO上網後網友們看了也都笑翻，笑說要快點還他。有一位路人以影片記錄自己在台中高鐵站在路上意外撿到了一張敬老卡，細看之後竟然發現卡片的主人是知名藝人徐乃麟。該名路人當下驚呼：「徐乃麟欸！這怎麼可能？這是徐乃麟的敬老卡欸！」一旁的朋友則回應：「他60歲了喔，真的假的？」其實徐乃麟今年已經滿65歲，符合申請敬老卡的年齡資格。撿到徐乃麟敬老卡的路人，將這個趣事分享到網路上後，引發網友熱烈回應。許多網友紛紛開玩笑，提醒路人：「趕快還給他，不然他又要生氣了！」、「要記得還給乃哥喔、「真的要敬老尊賢了」還有許多人標註徐乃麟的社群帳號，希望他能看到這篇影片。《NOWnews今日新聞》記者也致電詢問徐乃麟經紀人，截稿前尚未回覆。徐乃麟在9月底被楊繡惠開直播控訴，稱徐乃麟在《天才衝衝衝》節目中罵她「賤」，揚言不會再上對方的節目，雙方隔空火藥味十足，引發外界討論和爭議後，在上週兩人開記者會和解，「很賤」事件也終於落幕。